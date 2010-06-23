Ice MC в Минске: Music for money

Цирк без грима в Минске

Торжественный марш, свет рам, загримированные клоуны и гимнастка, парящая под самым куполом цирка, восхищение публики, улыбки, бурные аплодисменты – но яркое представление – это лишь малая часть жизни цирка. Порой, самое интересное скрывается за кулисами.