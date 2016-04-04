Художник Евгений Матюто («Cowek») – о своих работах и будущем арт-фестиваля «Vulica Brasil»

Седовласые старцы с длинными бородами – наши предки – делятся знаниями и опытом с новым поколением. Могучие деревья пускают прочные корни и создают культурный фундамент. Пышная зеленая крона шепчет о светлом будущем. Эти муралы – смысловые граффити – можно читать как философские послания.

Евгений Матюто под творческим псевдонимом «Cowek» создает на языке уличного искусства свой особый этно-мир. Его глубокий стрит-арт с национальным колоритом узнаваем и полон символов.

Евгений окончил художественное училище Глебова, нашу Академию искусств. А начиналось все с детства и родного города Лида, где мальчик жил в новом районе недалеко от леса и обожал прогулки среди деревьев. На каникулы всегда отправлялся в гости к бабушке и дедушке.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

Мне интересно то место, где я родился, культура, поэтому стал интересоваться образами, мифами, историями, которые проходили раньше. Я стал в старом находить что-то новое, которое хотелось бы из этого пласта приподнять и через мою призму показать.

Работы «Coweka» примерили не только Минск, Лида, Рогачев, Могилев, но и многие города Украины, России, Польши. Его фольклорные зарисовки становятся альтернативными достопримечательностями. Яркие работы вызывают эмоции, заставляют задуматься и пофантазировать. На детской площадке на улице Беломорской перед нами реальный мир растворяется и переходит в мир сновидений. Эту работу он создал в 2012 году вместе с другом Маратом Текто.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

Главный герой – медведь, который летит в каком-то пространстве, создавая из мыслей музыку. У него шлем, из которого растут деревья. Нужно было обыграть, соединить два мира, поэтому получился такой портал. Если смотреть на него долго, он крутится. Получается такая оптическая иллюзия.

Экскурсию по «Другому Минску» продолжаем по улице Ольшевского. Художник признается, что светлая стена сама подсказала образ с белорусской вышиванкой и льняной рубахой. Так родился фрагмент работы «Руки создателя». Старец выдувает из дудочки мыльные пузыри и шлет нам напутствия. В каждой капле – свой смысл и стихия.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

И один из этих мыльных пузырей пустой. Любой желающий, проходя мимо этой работы, мог стать частью самой этой композиции, рисунка.

За последние пять лет белорусский стрит-арт вышел на новый уровень и сделал значительный шаг в развитии. Наших художников знают за рубежом, к нам с радостью приезжают иностранные граффитисты. Такие международные фестивали как «Vulica Brasil» и «Урбан мифы» подарили Минску настоящие шедевры, сделали город современнее и оригинальнее.

Благодаря этим громким проектам об урбанистической культуре Беларуси узнали далеко за пределами страны, минские работы – в топе лучших в Европе. Так, стены завода на Октябрьской после фестиваля «Vulica Brasil» превратились в невероятную галерею под открытым небом. По соседству с Фридой Кало и Винсентом Ван Гогом от бразильца Рожерио Фернандеса рассказывает свои былины гусляр от Евгения Матюто. Этот старец – символ минского стрит-арта.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

В новой части, которую сделал в 2015 году, уже появляется хоровод, некий тотем, камень-дед, который стоял в Минске недалеко от этого места, и потом его перевезли в музей камней. Дань памяти этому образу. Вокруг него собираются люди, раскручивают вихрь новых знаний, которые были сделаны на основе старого. Молодежь возвращается к старым традициям, активно использует образ белорусского орнамента, вышиванки.

В век технологий и бесконечного потока информации нашему сознанию как воздух необходимо что-то настоящее, родное. Национальная тема с фасадов большого города перешла и на вышедшие из строя виниловые пластинки. Они давно заменили художнику холсты. Эту технику Евгений Матюто открыл для себя еще в 2007 году, когда принял участие в фестивале «Phantom Click» в Киеве, с тех пор загорелся идеей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пластинки приносят друзья и знакомые. Художник признается, что круглая форма для него идеальна. Так, недавно на виниле стали оживать звуки старинных славянских музыкальных инструментов: от трещотки и свирели до окарины и кугиклов.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

Я решил узнать, на чем играли наши предки, и нашел очень интересный пласт для своего творчества. Много простых инструментов, которые мог сделать любой желающий, даже не имея музыкального образования, навыков, мог на них научиться играть. Это один из белорусских музыкальных инструментов – жалейка. Его делали из рогов либо вырезали из дерева.

Порой граффити формирует пространство вокруг себя и спустя время так органично дополняет его, что становится с ним одним целым. Иногда жизнь рисунков недолговечна, но мастера относятся к этому по-философски, ведь это законы улиц.

Потенциал у нас есть, а вот легальных площадок для реализации мыслей и таланта пока мало. Но шаг, который сделала столица в последнее время, огромен. Стрит-арт учит анализировать и смотреть на город по-новому.

Евгений Матюто («Cowek»), художник:

Город нуждается в каких-то ярких красках, в настенной живописи, в скульптуре, искусстве. Город должен наполняться искусством, и тогда жизнь станет в нем гораздо удобнее. Подрастающее поколение, которое все это будет видеть, будет интересоваться и, естественно, будет, мне кажется, развиваться в правильном русле.

Фестиваль «Vulica Brasil» немножко сменит формат, будет проходить в то же время (август-сентябрь). Арт перейдет со стен на плоскость, наверное, на инсталляции. Поменяет немножко форму.

Минск становится центром уличной культуры в европейском масштабе. Планируется, что весной проект «Урбан мифы» продолжится и к нам приедут художники из Испании, Польши, Норвегии. В их планах – преобразить столичные высотки и подарить Минску новые шедевры.