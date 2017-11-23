Прямой эфир

«Хочу сказать огромное спасибо этому проекту»: в Гродно с аншлагом прошел концерт «Золотой коллекции белорусской песни»

23 ноября 2017 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хиты на все времена, уникальный праздник живого звука. Аншлагом накануне вечером завершился грандиозный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу сказать огромное спасибо этому проекту»: в Гродно с аншлагом прошел концерт «Золотой коллекции белорусской песни» -1

Большой музыкальный проект СТВ на западе Беларуси ждали с нетерпением. На сцене звучали известные песни, выходили лучшие артисты и танцевальные коллективы. Ирина Дорофеева, Надежда Микулич, Алена Ланская, Саша Немо – концертный зал Гродненского областного драматического театра едва вместил всех желающих насладиться шедеврами белорусской классики. Более трех десятков номеров и три часа шоу на родном языке – народные хиты звучали в режиме нон-стоп.

Ирина Дорофеева, заслуженный артист Республики Беларусь:
Благодаря таким проектам мы творим, мы живем, мы общаемся с публикой, мы находимся в поиске. Я хочу сказать огромное спасибо этому проекту, потому что «Золотая коллекция» объединяет все лучшее, что есть в нашей стране.

Концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Гродно стал настоящим культурным событием. Уже за неделю все билеты были распроданы. В зале – ни одного свободного места.

«Хочу сказать огромное спасибо этому проекту»: в Гродно с аншлагом прошел концерт «Золотой коллекции белорусской песни» -4

Оригинальный проект СТВ уже давно стал народным передвижным фестивалем. Первый концерт состоялся 7 лет назад. И только за этот год белорусские хиты на все времена объехали Полоцк, Солигорск, Молодечно, Бобруйск, Гомель, а теперь уже и Гродно. Финальный аккорд прозвучит в Минске 6 декабря во Дворце Республики. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра.

# Культура # Ирина Дорофеева # Золотая коллекция белорусской эстрады

Другие новости рубрики

Все новости
Международный фестиваль JAZZinMINSK-2017 пройдёт в Минске: Евгений Владимиров о том, что ждёт поклонников этого искусства
23 ноября 2017 08:09

Международный фестиваль JAZZinMINSK-2017 пройдёт в Минске: Евгений Владимиров о том, что ждёт поклонников этого искусства

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг
22 ноября 2017 19:14

Николай Чергинец подарил музею «Память» несколько своих книг

Ольга Кучеренко: «Если ты дизайнер творческий, тяжелее одежду продавать»
22 ноября 2017 19:07

Ольга Кучеренко: «Если ты дизайнер творческий, тяжелее одежду продавать»