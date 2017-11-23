«Хочу сказать огромное спасибо этому проекту»: в Гродно с аншлагом прошел концерт «Золотой коллекции белорусской песни»

Новости Беларуси. Хиты на все времена, уникальный праздник живого звука. Аншлагом накануне вечером завершился грандиозный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой музыкальный проект СТВ на западе Беларуси ждали с нетерпением. На сцене звучали известные песни, выходили лучшие артисты и танцевальные коллективы. Ирина Дорофеева, Надежда Микулич, Алена Ланская, Саша Немо – концертный зал Гродненского областного драматического театра едва вместил всех желающих насладиться шедеврами белорусской классики. Более трех десятков номеров и три часа шоу на родном языке – народные хиты звучали в режиме нон-стоп.

Ирина Дорофеева, заслуженный артист Республики Беларусь:

Благодаря таким проектам мы творим, мы живем, мы общаемся с публикой, мы находимся в поиске. Я хочу сказать огромное спасибо этому проекту, потому что «Золотая коллекция» объединяет все лучшее, что есть в нашей стране.

Концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Гродно стал настоящим культурным событием. Уже за неделю все билеты были распроданы. В зале – ни одного свободного места.