Гости праздника едва успевали выбрать развлечение по душе: как прошёл в Минске праздник корейской культуры?

Новости Беларуси. Примерить ханбок, увидеть халлю, отведать Кимчи – в Верхнем городе сегодня прошёл праздник корейской культуры. Для минчан он стал уже традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году его посвятили 25-летию дипломатических отношений между нашими странами.

Придворные, народные, современные танцы зрителям подарил коллектив корейской культуры «Ариранг». Хотя уникальным можно назвать не столько репертуар, сколько состав участников. Ведь большинство танцовщиц – белоруски, влюбленные в «страну утренней свежести».

Таисия Новикова участница коллектива корейской культуры «Ариранг»:

Я уже 6 лет танцую корейские танцы, потому что они мне близко к душе. Очень нравятся традиционные, потому что вся история Кореи показывается именно в этих танцах. И барабаны вообще символизируют и дождь, и тучи, и грозы. Все очень-очень красиво.

Яркое выступление и мастер-класс по таэквандо, участие в стариных корейских играх, дегустация национальных блюд – гости праздника едва успевали выбрать развлечение по душе. Однако самая длинная очередь выстроилась у палатки с незнакомым названием «Ханбок».

Камилла Шах, СТВ:

Традиционный корейский костюм – ханбок. Состоит из чогори и чима. Цвет чима зависел от положения и статуса женщины, его носившей. Современные кореянки носят ханбок исключительно по особым случаям.

Беларусь с Кореей разделяют более 7 тысяч километров и объединяют четверть века дипломатических отношений. Кими Ри председатель Республиканского общественного объединения «Ассоциация белорусских корейцев»:

Корея – это развитая страна. Занимает 11 место в мире по развитию экономики. Во-первых, там люди, такие же, как белорусы, трудолюбивые, дружелюбные. Я считаю, что это самое ценное – люди. Ну, конечно, страна очень интересная, с горами, с морями, по географическому расположению очень интересная страна.