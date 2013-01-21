Главред газеты «ЛіМ»: Про все можно писать сегодня

В гостях программы «Неделя» белорусская поэтесса, главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва», член союза писателей Беларуси Татьяна Сивец.

Практически у каждого есть свой профессиональный праздник. Для вас уходящий год был целым профессиональным годом! Это был год праздника или год тяжелой работы?

Татьяна Сивец, главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва», член союза писателей Беларуси:

Это был год тяжелой, но приятной любимой работы. Потому что, наверное, ни в один год не было столько встреч с писателями, не было столько интересных авторов, столько неожиданных событий, связанных с книгой.

Газета «Літаратура і мастацтва» в свое время стала отправной площадкой для многих начинающих тогда авторов: Науменко…

Татьяна Сивец:

Да все - и Купала, и Быков. Я имею в виду, что все, кого ни возьми из классиков, публиковались на наших страницах.

А сейчас эта газета выполняет роль такого трамплина? К вам приходят молодые люди, которые, на ваш взгляд, через 10, 20, 50 лет могут стать классиками?

Татьяна Сивец:

Конечно. Вот только сказать сегодня, что именно этот человек будет классиком через 50 лет, - вам никто не скажет. Он может выдать чудесную первую книгу, а на этом все. Такие случаи тоже бывали. Но, например,в последнем номере у нас есть Никита Найденов, который написал первые в своей жизни лимерики. И Дмитрия Бояровича мы публиковали, когда он одержал победу на конкурсе в Институте журналистики. Мы напечатали его произведения с большим удовольствием. Двери открыты, они всем известны - милости просим.

У вас же глаз наметан! Как вы думаете, наш коллега Дмитрий Боярович сможет стать классиком? Что для этого нужно?

Татьяна Сивец:

Хотелось бы верить. Нужно работать. Кузьма Чорный писал: «Божа, напішы за мяне мае раманы». Но у человека тогда уже не было сил ни жизненых, ни творческих. А современным писателям, слава Богу, хватает всего - и времени, и вдохновения, и жизненного материала. И про все можно писать сегодня.

Но сейчас другое время. Сейчас говорят, что писателю, чтобы состояться обязательно нужен, как мы говорим, продюсер, пиар-менеджер и целая кампания других людей. Это действительно так или это, говоря нелитературным языком, «понты»?

Татьяна Сивец:

Нет, в той же России у каждого писателя, более или менее известного, есть свой пиар-менеджер. Мы еще до этого не дошли и я думаю, что «слава Богу!». Потому что пиар-менеджеры есть у людей, которых не читают, потому что они не настолько интересные и талантливые. Сегодня, конечно, писателю приходится самому приходить к читателю, самому про себя рассказывать, быть самому и артистом, и исполнителем своих произведений. И это, наверное, хорошо. Потому что кто лучше, чем создатель, может исполнить его произведение? Кто его поймет лучше, чтобы передать другому человеку? Замечательно, что в этом году было невероятное количество выступлений авторов перед школьниками и студентами, которые настолько удивлялись, что к ним пришел живой писатель! Он смотрели с выражением: ну как, ты еще живой, как ты можешь быть белорусским писателем? Вы не поверите, после таких встреч у многих меняется отношение и к белорусской литературе, и к белорусскому языку.

Вас приглашают приходить. А я хочу апеллировать к опыту 50-х, 60-х, 70-х годов. Знаменитый Политехнический музей в Москве. Невероятные аншлаги и известных, и начинающих тогда писателей. Это были настоящие концерты, шоу, говоря современным языком. И туда приходили люди ради того, чтобы услышать и посмотреть. Это были толпы людей. А сейчас время не то?

Татьяна Сивец:

Тяжело сказать. Просто на то время не было Интернета. Собираются люди, которые пишут стихи, которые читают, анализируют, критикуют. Очень много таких объединений. И даже шутя можно сказать, что у каждого белорусского писателя есть свой блог, свой дневник в Интернете. И это очень хорошо. Потому что пока книжка выйдет, пройдет некоторое время и отзывы на нее уже будет не так интересно услышать, как сразу. Вот ты сегодня написал стих, выложил его и через пять минут получил отзывы. И ты уже понимаешь, что ты написал и зачем оно нужно. Но, конечно, эти блоги тоже уходят…

Но ведь в Интернете с вдохновением не прочитаешь стихотворение. А почему бы знаменитой поэтессе Татьяне Сивец не прийти в задние Национальной библиотеки и не устроить здесь шоу? Я не шучу. Может наша Национальная библиотека стать тем самым местом, где будут толпами собираться люди в наше время?

Татьяна Сивец:

Знаете, уже есть эти первые шаги. Здесь отмечаются юбилеи классиков, которые притягивают сюда студентов и всех, кто интересуется литературой. Встречи с молодежью здесь уже были, с молодыми литераторами. Я думаю, что все впереди. Главное, не мешать людям, которые здесь работают.

В уходящем году было очень много творческих командировок писателей в регионы, на предприятия, на заводы, на фабрики. Как вы считает, в 2013 может у нас появиться какой-нибудь новый роман, например, о строительстве белорусской АЭС с какой-нибудь сюжетной любовной линией?

Татьяна Сивец:

Почему бы и нет! Обязательно там должна быть линия любви, линия патриотических отношений - выявление героя как патриота. Для этого нужно поехать туда, детально все посмотреть. В принципе, эти путешествия совершаются. Я знаю, что белорусские писатели уже работают над этой темой, я не буду раскрывать тайну, потому что это плохая примета среди писателей - рассказывать про еще недописанное произведение. Но такая задума уже есть.

А что из современных тем может прорости в вашем творчестве? Я знаю, что вы родились в медицинской семье. Может что-то о современно медицине вы могли бы написать?

Татьяна Сивец:

Давно у нас не было «сэрца на далоні». Почему бы сегодня не продолжить тему? Я думаю, что для каждого произведения приходит свое время. И оно появляется именно тогда, когда оно нужно. Вот то, что сегодня пишется, оно нужно завтра. И оно появится именно завтра. А мы будем читать, конечно. Потому что основная проблема сегодняшней литературы в том, что ее не так хотят читать. Есть другие варианты - телевидение, Интернет… А книгу прочитать - это работа. Работа, на которую нужно выделить время, какие-то душевные средства. Нужно думать!

Стоит ожидать в 2013 году произведений, соизмеримых с теми, что привыкли видеть на наших полках?

Татьяна Сивец:

Будет. Будет и лучше. Другое дело, что мы должны знать то, что было, чтобы было с чем сравнить. Иначе как мы узнаем, что это хорошая литература, а эта плохая!?

А каковы ваши критерии хорошей и плохой литературы? И какой литературы сейчас в наших магазинах больше? Многие ваши коллеги упрекают магазины в наличие на полках Донцовой и подобной литературы. Вы такое читатете?

Татьяна Сивец:

Не буду отказываться, я это читала. Но мне не интересно. Потому что скучно, все время повторяются некоторые сюжеты. Остается в результате пустота. А после хорошей книги остается какая-то мысль, которая даже через 5 лет может к тебе снова вернуться и что-то в твоей жизни подсказать. Может, например, из-за того, что когда-то я прочитала «На ростанях», я пошла в педагогический университет. Почему бы и нет?

А какая книга лежит сейчас на прикроватной тумбочке у вас, поэтессы, редактора?

Татьяна Сивец:

Сейчас, как раз, сборник сочинений Якуба Колоса. Потому что недавно готовили колосовский номер газеты, да и год завершали. Хотелось в последний номер года поставить стихотворение Якуба Колоса. Так что выбирала и как-то увлеклась. Я думаю, что каждую неделю можно класть новую книжку, потому что это для меня не работа, это жизнь.