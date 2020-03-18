Дирекция «Славянского базара» надеется провести фестиваль без переносов и тем более отмены. Комментарий Глеба Лапицкого

Новости Беларуси. Подготовка к «Славянскому базару» ведется в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали 18 марта на брифинге в Витебске. Дирекция готовит фестиваль и надеется провести его без переносов и тем более отмены.

По словам руководителя форума, все национальные отборы на конкурсы фестиваля к этому времени завершились. В 2020 году зрителям будет доступна программа уже полюбившихся проектов: это «Театральные встречи», «Фестиваль без границ» и «Кукольный квартал». Впервые в Витебск приедет джазмен Игорь Бутман. К этому моменту на различные концерты фестиваля продано 10 тысяч билетов. Тем, кто их приобрел, директор форума посоветовал не торопиться их сдавать. Ну а уже в эту субботу, 21 марта, стартует второй этап продажи квитков на фестивальную программу.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этот этап продаж мы как раз-таки открываем ту часть программы, которую мы между собой называем элитарной. Потому что это действительно то творчество, театральное, хореографическое творчество, джазовые вечера, которые пройдут в этот раз на «Славянском базаре». А наша театральная программа обзаведется хорошей практикой фестиваля современной хореографии. Мы дадим возможность каждому пришедшему зрителю встретиться перед занавесом с главными действующими лицами каждого из спектаклей, а также с постановщиками. Театральная программа будет построена не только на драматических спектаклях. Это будет в том числе и большой вечер балета, который будет посвящен мировой звезде балета Валерию Панову.