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Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле

30 октября 2013 05:50
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Новости Беларуси. Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле. Теперь его спектакли и концертные программы будут проходить на сцене местного Дворца культуры железнодорожников. По крайней мере, так будет в ближайшие пять лет. Именно на столько подписано двустороннее соглашение.

Вечером 30 октября в честь официального открытия в стенах Дворца представят жемчужину классического балета – «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Подобные филиалы Большого также есть в Могилеве и Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Нас интересует гомельская площадка. А гомельский зритель достаточно хорошо принимает наши коллективы. Поэтому у нас серьезные планы. Мы с удовольствием будем приезжать и танцевать большие спектакли. 

# Культура # Большой театр оперы и балета в Минске

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