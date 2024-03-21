Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя

В Могилеве стартовал «М@rt.контакт» – одно их самых ярких и знаковых событий в театральной жизни не только областного центра, но и всей Беларуси. О вдохновении и творчестве поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии автор основной программы форума, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра Камиля Хусаинова, а также председатель международного жюри «М@rt.контакт», российский, израильский театральный режиссер, актер, педагог Виктор Шрайман.
Камиля Хусаинова, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра:
Фестиваль проходит с 2006 года, в этом году 17-й. В этом году в конкурсной программе 23 спектакля, шесть стран (Армения, Болгария, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Спектакли идут на разных языках, но отбирались по принципу, чтобы было понятно, то есть язык должен быть в первую очередь театральный. Даже если мы смотрим спектакль на кыргызском языке, понимаем через жесты, картинку, что происходит.
По каким критериям будут выбирать победителя?
Виктор Шрайман, театральный режиссер, председатель международного жюри форума:
Принцип очень простой. Ищешь в постановках актуальный смысл и те художественные формы, в которые этот смысл обличен. Самое главное – посмотреть, есть ли в театре, который показывает спектакль, какое-то движение в области художественных форм и насколько содержательно то, что театр показывает на фестивале.
Подробности в видео.