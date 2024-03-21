Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя

В Могилеве стартовал «М@rt.контакт» – одно их самых ярких и знаковых событий в театральной жизни не только областного центра, но и всей Беларуси. О вдохновении и творчестве поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии автор основной программы форума, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра Камиля Хусаинова, а также председатель международного жюри «М@rt.контакт», российский, израильский театральный режиссер, актер, педагог Виктор Шрайман.

Камиля Хусаинова, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра:

Фестиваль проходит с 2006 года, в этом году 17-й. В этом году в конкурсной программе 23 спектакля, шесть стран (Армения, Болгария, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Спектакли идут на разных языках, но отбирались по принципу, чтобы было понятно, то есть язык должен быть в первую очередь театральный. Даже если мы смотрим спектакль на кыргызском языке, понимаем через жесты, картинку, что происходит. По каким критериям будут выбирать победителя?