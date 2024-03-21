Прямой эфир

Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя

21 марта 2024 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Могилеве стартовал «М@rt.контакт» – одно их самых ярких и знаковых событий в театральной жизни не только областного центра, но и всей Беларуси. О вдохновении и творчестве поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии автор основной программы форума, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра Камиля Хусаинова, а также председатель международного жюри «М@rt.контакт», российский, израильский театральный режиссер, актер, педагог Виктор Шрайман.

Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя-1

Камиля Хусаинова, режиссер-постановщик Могилевского областного драматического театра:
Фестиваль проходит с 2006 года, в этом году 17-й. В этом году в конкурсной программе 23 спектакля, шесть стран (Армения, Болгария, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Спектакли идут на разных языках, но отбирались по принципу, чтобы было понятно, то есть язык должен быть в первую очередь театральный. Даже если мы смотрим спектакль на кыргызском языке, понимаем через жесты, картинку, что происходит.

По каким критериям будут выбирать победителя?

Фестиваль «М@rt.контакт» стартовал в Могилёве. Узнали, что в программе и как выбирают победителя-4

Виктор Шрайман, театральный режиссер, председатель международного жюри форума:
Принцип очень простой. Ищешь в постановках актуальный смысл и те художественные формы, в которые этот смысл обличен. Самое главное – посмотреть, есть ли в театре, который показывает спектакль, какое-то движение в области художественных форм и насколько содержательно то, что театр показывает на фестивале.

Подробности в видео.

# Театр # Культура # Александр Меженный # Александр Стасевич # Александра Каштанова

Другие новости рубрики

Все новости
Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»
15 марта 2024 17:41

Музыкальный театр и французский композитор Алан Симон поставят комедию «Зорро»

Музей народного искусства и быта в Теребличах – окунулись в культуру белорусов языческих времён
09 марта 2024 12:46

Музей народного искусства и быта в Теребличах – окунулись в культуру белорусов языческих времён

«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике
24 февраля 2024 12:09

«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике

Академический музыкальный театр покажет оригинальную версию спектакля «Приключения бременских музыкантов»
23 февраля 2024 17:23

Академический музыкальный театр покажет оригинальную версию спектакля «Приключения бременских музыкантов»

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
10 февраля 2024 08:57

Белорусскую вытинанку могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Быт древнего Полоцка! Окунулись в культуру старейшего города Беларуси
03 февраля 2024 12:55

Быт древнего Полоцка! Окунулись в культуру старейшего города Беларуси

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет
29 января 2024 14:40

В этом коллективе работали Мулявин, Вуячич и Алехно. Ансамбль песни и танца Вооружённых Сил отмечает 85 лет

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»
25 января 2024 12:45

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»

Главный элемент обряда – звезда. Жители Лучников рассказали о местных традициях колядования
24 января 2024 12:56

Главный элемент обряда – звезда. Жители Лучников рассказали о местных традициях колядования

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров
24 января 2024 12:47

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей
23 января 2024 14:51

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей

В Минске выбирают лучших молодых исполнителей
22 января 2024 13:52

В Минске выбирают лучших молодых исполнителей