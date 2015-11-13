Фестиваль белорусской моды «Этно-стиль» проходит в Минске

Новости Беларуси. Этно в моде. Народные узоры вышли на подиумы. И речь не только о коллекциях недели моды в Милане, но и про национальные, белорусские площадки. В Минске проходит фестиваль «Этно-стиль». Он объединил дизайнеров и предприятия легкой промышленности.

Крестьяне с давних времен знали толк в моде и носили одежду, которая отвечала не требованиям красоты, но пользы. Вся она была выполнена из натуральных тканей.

В XIX веке люди из села активно потянулись в города, где уже не надевали народные костюмы. Однако при этом новые горожане активно использовали национальные элементы. Так было положено начало этно-стилю.

Людмила Подобед, художник:

Люди верили, что красный орнамент и вообще орнамент охраняет душу человека от отрицательных каких-то воздействий, от плохих сил. Поэтому декор располагался, как правило, на груди, внизу юбки.

Фестиваль белорусской моды «Этно-стиль» собрал на подиуме популярных дизайнеров и производителей, создающих коллекции с национальными мотивами. Крой, орнаменты и материалы эти кутюрье позаимствовали у модельеров из далеких веков. А вот силуэт и дизайн создали согласно последним модным направлениям.

Дина Ловейкина, дизайнер:

В моей коллекции использованы ткани натуральные, льняные. Они всегда в белорусской культуре шли, от прошлого к будущему и настоящему. То есть эта ткань всегда актуальна.

Анастасия Дзикун, дизайнер:

Я натхнялася беларускім нацыянальным касцюмам менавіта мужчынскім. Мяне натхніла фактура, вось гэтае сукно беларускае, наша, а таксама наш арнамент.

Традиционный лен, теплый войлок и качественное сукно плюс ручная вышивка и белорусский орнамент. В каждой коллекции присутствуют модные элементы, проверенные временем. Этника и национальный костюм всегда служили и будут служить источником вдохновения для кутюрье.

Цветовые сочетания, силуэты и крой одежды, которые сохранились в народной памяти через века, действительно преисполнены гармонии и красоты.

Елена Ковальчук, режиссер показа:

У нас очень красивые ткани, лен и войлок. У нас очень хорошее решение – сохранение наших национальных традиций в работах наших дизайнеров. Когда надеваешь льняную рубашку и жакет из войлока, очень тепло и уютно.

Виктория Миганович, победительница конкурса «Мисс Беларусь-2014»:

Я готова носить белорусские костюмы с орнаментами, которые представляют наши традиции. Мне это нравится. Это сейчас настолько популярно, что много людей это поддерживают.

Яна Корягина, гость показа:

Я просто восхищена тем, что могут делать наши белорусские дизайнеры. Хотелось бы, чтобы бизнес поддерживал это направление. Потому что это прибыльное направление.

Сегодня действительно модно носить белорусское. Национальные элементы в одежде выглядят ярко, самобытно и, главное, востребовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.