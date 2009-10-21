Фестиваль «аниме» и современной японской культуры «Хиган» в Минске

«Аниме». Для кого-то - это мультфильмы про странных людей с глазами в пол-лица, для кого-то – первая ступень на пути познания загадочной культуры Японии.

Фестивалями «аниме» сегодня уже никого не удивишь, как не удивишь и наличием «аниме-сериалов» и фильмов в программе телевидения, на разнообразных кино- и видеопоказах. Уже в четвертый раз в Минске прошел ставший традиционным фестиваль «аниме» и современной японской культуры «Хиган».

«Аниме». Для кого-то - это мультфильмы про странных людей с глазами в пол-лица, для кого-то – первая ступень на пути познания загадочной культуры Японии.

Как ни странно, культура Японии влечет и манит все большее число молодых людей. Естественным образом эти юные япономаны собираются вместе и пытаются как-то продвигать свое увлечение. Например, устраивать фестивали японской культуры. В Беларуси таким фестивалем стал «Хиган».

- Собрались ребята, которые увлекаются японской культурой и состоят в «аниме»-движении в Беларуси. В России подобных фестивалей в каждом городе, как минимум, несколько штук. И так как у нас таких фестивалей не проводили, мы решили сделать нечто подобное, - рассказывает организатор фестиваля японской культуры «Хиган» Татьяна Юрашевич.

Нечто подобное – это просмотр любительских клипов, любовно нарезанных из любимых «аниме», разыгрывание костюмированных сценок по мотивам все тех же «аниме» и бесчисленные дефиле, тоже костюмированные.

Глядя на этих безудержно преданных своему увлечению людей, слегка недоумеваешь. Почему им все это так интересно – и «аниме», и костюмы, которые либо шьются на заказ и стоят немалых денег, либо шьются своими руками долгими вечерами. Это мало назвать увлечением. Это что-то большее.

- Если шьют в ателье, это достаточно долго, а если шьют самостоятельно, то можно уложиться в 3 дня, - объясняет участница фестиваля Анна.

- Мы просто живем этим. Это часть нас. Мы не можем носить такую одежду каждый день, но когда мы хотим, то можем одеть ее на сцену, - признается участница фестиваля «Хиган»Валентина.

Костюмы, мультфильмы, дефиле – все это, вроде бы, так несерьезно, но, в то же время, для всех, заболевших японской культурой, это выходит за пределы хобби.