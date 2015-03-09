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Ежегодная художественная выставка «Мартовские коты» открылась в Минске

09 марта 2015 17:45
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Новости Беларуси. «Мартовские коты» вернулись. В Минске открылась одна из самых атмосферных ежегодных выставок. Милых и трогательных, олицетворяющих весну персонажей собрали в стенах Национального исторического музея. Правда, только на полотнах.

В создании работ приняли участие не только именитые художники, но и бизнесмены, звезды эстрады и их дети.

11 марта экспозиция перекочует на другую площадку – в выставочный павильон на улице Янки Купалы. А завершится проект в апреле благотворительным аукционом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Криштапович, соорганизатор выставки «Мартовские коты»:
Можно посмотреть, порадоваться действительно этому дебюту наших звезд в качестве художников. Это хорошее начинание и идея, которая сейчас начинает воплощаться. Я вижу большие перспективы.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Сергей Криштапович

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