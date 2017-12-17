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Современное белорусское искусство представили в арт-проекте «Стол» во Франции

17 декабря 2017 12:48
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Новости Беларуси. Арт-проект «Стол», соавторами которого стали наши известные земляки, представил современное белорусское искусство в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное белорусское искусство представили в арт-проекте «Стол» во Франции-1

Презентация прошла в сердце галерейного квартала в Париже – авеню Матиньон.

«Стол» – это 30-минутное видео из более чем десятка мини-сцен, которые непрерывно сменяются на фоне ровной поверхности. Таким образом, зритель в буквальном смысле оказывается лицом к лицу с героями видео-арта. И может почувствовать себя не просто наблюдателем, но и в определенном смысле непосредственным участником драматических, комических и философских сюжетов.

Современное белорусское искусство представили в арт-проекте «Стол» во Франции-4

Отметим, в 2017 году проект с успехом представил Беларусь на 57-й Венецианской биеннале и вызвал большой интерес публики.

# Культура # Фотофакт # Художники Минска

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