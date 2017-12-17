Современное белорусское искусство представили в арт-проекте «Стол» во Франции

Презентация прошла в сердце галерейного квартала в Париже – авеню Матиньон.

«Стол» – это 30-минутное видео из более чем десятка мини-сцен, которые непрерывно сменяются на фоне ровной поверхности. Таким образом, зритель в буквальном смысле оказывается лицом к лицу с героями видео-арта. И может почувствовать себя не просто наблюдателем, но и в определенном смысле непосредственным участником драматических, комических и философских сюжетов.