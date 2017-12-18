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19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно

18 декабря 2017 16:41
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Новости Беларуси. 19 декабря  Несвиж ожидает массовый наплыв посетителей. Дело в том, что в дворцово-парковом ансамбле объявлен свободный вход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно -1

Такой рождественский подарок сделала администрация музея. Впрочем, услуги гида придется оплатить. А вот самостоятельно посмотреть на залы и наследство Радивилов можно и без денег.

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно -3

Сергей Егарейченко, заместитель директора по выставочным проектам и историко-культурному наследию:
Норма была введена в законодательство для того, чтобы дать возможность жителям, которые далеко не всегда имеют такую возможность – купить за свои деньги билет, многодетным семьям, чтобы они могли прикоснуться к истории, которая их окружает. У нас бывает до 60 групп именно небесплатных посещений. Это очень большое количество. 

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно -5

К слову, рождественские и предновогодние дни в замке насыщены интересными событиями: можно увидеть средневековых персонажей, послушать старинную музыку, принять участие в творческой мастерской.

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно -7

А на 2 января назначен большой Радивиловский фестиваль.

19 декабря дворцово-парковый ансамбль в Несвиже можно будет посетить бесплатно -9

# Культура # Фотофакт # Замки Беларуси # Сергей Егарейченко

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