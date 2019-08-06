Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Книжный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гербовые, вензелевые и художественные – всего в экспозиции более 30 экспонатов из нескольких графических коллекций музея. Экслибрис – фирменный знак, который ставили на странице книги. Это могло быть изображение или инициалы владельца. Сегодня такие художественные штампы часто имеют гораздо большую ценность, чем сама книга.

Екатерина Дасько, младший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Здесь еще ценна надпись сверху. Почему-то именно этот экслибрис был подписан карандашом в какой-то момент его бытования. Интересно, зачем он был так подписан, с чем это было связано, какие-то сведения.

Иногда какие-то маленькие знаки, указанные на экслибрисе – допустим, украшения или какие-то штришки – помогают понять историю жизни человека гораздо больше, чем кажется с первого взгляда.