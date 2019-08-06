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Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске

06 августа 2019 18:25
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Новости Беларуси. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Книжный знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-1

Гербовые, вензелевые и художественные – всего в экспозиции более 30 экспонатов из нескольких графических коллекций музея. Экслибрис – фирменный знак, который ставили на странице книги. Это могло быть изображение или инициалы владельца. Сегодня такие художественные штампы часто имеют гораздо большую ценность, чем сама книга.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-4

Екатерина Дасько, младший научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
Здесь еще ценна надпись сверху. Почему-то именно этот экслибрис был подписан карандашом в какой-то момент его бытования. Интересно, зачем он был так подписан, с чем это было связано, какие-то сведения.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-7

Иногда какие-то маленькие знаки, указанные на экслибрисе – допустим, украшения или какие-то штришки – помогают понять историю жизни человека гораздо больше, чем кажется с первого взгляда.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-10

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-12

На выставке есть и примеры современного белорусского экслибриса. Разные композиции и манера исполнения, но высочайший художественный уровень и виртуозная техника печатной графики. Выставка продлится до 15 сентября.

Экслибрисы Радзивилла и Николая II. Выставка «Книжный знак» открылась в Минске-15

# Выставки в Минске # Культура # Екатерина Дасько # Фотофакт

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