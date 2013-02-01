Экскурсия по обновленному Национальному академическому театру имени Янки Купалы

2,5 года все с нетерпением ждали, когда закончится реконструкция Купаловского театра. И вот — свершилось! Театр буквально отстроили заново. И уже в марте он примет первых зрителей.

Первое, что привлекает взгляд, это фасад здания. Ему вернули исторический облик. Именно так он выглядел в 1890 году, когда был построен по проекту архитектора Карела Козловского. Во время предыдущей реконструкции в 1950 годах прошлого века фасад Купаловского был значительно изменен. Зато теперь зданию вернули былую величественность. Но что же изменилось внутри?

Фойе теперь не узнать. Стилизованные под старину шикарные люстры, необычные обои, оригинальные орнаменты. Арка и камины здесь в точности повторяют интерьер театра вековой давности.

Самое время взглянуть на сцену Купаловского, где целое столетие ставились пьесы настоящего знатока белорусского слова. Сейчас здесь активно ведутся строительные работы. Еще многое предстоит сделать, но и уже выполнено немало. Саму сцену увеличили в глубину на 3 метра, чтобы дать простор для режиссера и актеров. Да и в зрительном зале заметны изменения.

Зоя Галькевич, специалист отдела внешних связей Национального академического театра имени Янки Купалы:

Места стало меньше, но качество этих мест стало лучше. Потому что на этих креслах будет удобно сидеть. Кроме того раньше в пол в зале был на одном уровне, теперь мы видим, что пол сделан в виде ступенек. Это сделано для того, чтобы в зрительном зале работала система вентиляции.

Особого внимания заслуживают лоджии.

Зоя Галькевич, специалист отдела внешних связей Национального академического театра имени Янки Купалы:

Все лоджии между собой разделены стенками и они отделяют одного зрителя от другого. Это очень удобно, такая система была в имперских театрах и она возвращается в Купаловский театр.

Отправляемся дальше! Прямиком в буфет. Он остался на прежнем месте, но весьма преобразился. Что касается «гримерок», то они уже обставлены с учетом пожеланий самих актеров. А в репетиционной пока тихо. Но заметно, что здесь все подготовлено для репетиций.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Это большой репетиционный зал, это была моя мечта, она сбылась. Это размеры сцены приблизительно. Тут мы будем репетировать и даже выпускать здесь спектакли, не надо занимать сцену. Здесь есть еще 2 репетиционных зала. Один – балетный зал, второй – малая репетиционная комната.

Визитная карточка Купаловского театра — постановка «Павлинка». Именно этот спектакль весной откроет новый этап в жизни театра. И здесь не обойдется без сюрпризов.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Первой мы сыграем «Павлинку», обновленный вариант, обновленный в том плане, что я заменил состав артист, он стал более молодым, обновили и декорации.

Обновленная «Павлинка» пока останется единственным спектаклем, который увидят зрители в Купаловском в ближайшее время. Все остальное приберегли для нового театрального сезона. А пока в самом здании завершаются строительные работы, чтобы совсем скоро Национальный академический театр имени Янки Купалы распахнул двери для всех ценителей театрального искусства, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».