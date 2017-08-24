«Его творчество будет волновать многие поколения»: 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в минской школе №199

Новости Беларуси. Юбилей народного поэта. 100 лет со Дня рождения Пимена Панченко отметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Память песняра почтили в минской школе №199. Здесь же находится единственный в Беларуси музей народного поэта БССР.

Пимен Панченко – автор более 30 поэтических сборников. Со сцены 23 августа вновь звучали любимые народом строки.

Татьяна Курашевич, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №199» г. Минска:

Паэзія Пімена Емельянавіча Панчанкі, я думаю, с самага дзяцінства не астаўляе нікога раўнадушнымі. Гэта чалавек, які перажываў за наша грамадства, які перажываў за моладзь, якая расце. І таму, канешне, яго творчасць будзе хваляваць, я думаю, многія пакаленні.

Галина Филипёнок, директор ГУО «Средняя школа №199» г. Минска:

Школа находится на улице Пимена Емельяновича Панченко. Наверное, закономерно, что именно в нашей школе появился такой музей. В этом году – в 2017 – 27 июня постановлением Министерства культуры нашему музею литературному присвоено звание «народный».