«Две звезды на СТВ»: Давно на телевидении не происходило ничего подобного

«Две звезды на СТВ». Новый музыкальный проект стартует на нашем телеканале. Премьера завтра - 18 апреля. В 20:15. Несколько недель ведущие новостных, спортивных, развлекательных программ учились вокальному мастерству. Наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Удалось ли «спеться» артистам и журналистам? И какие эмоции остались за кадром?

Такова судьба. И таковы трудовые будни тех, с кем мы привыкли просыпаться, от кого узнавать последние новости, и с кем решать насущные вопросы. Но месяц тому их жизнь круто изменилась. И это вряд ли можно будет еще где-то увидеть. Более того, большинство действующих лиц, наверняка, до последнего надеялись: этот компромат не будет рассекречен.

Тонких натур и отличников сольфеджио на 20 секунд просим выключить звук. Мимо нот, но с какой энергетикой. В пляс пускались даже те, чья функция на первом этапе журить и точка.

Искуи Абалян, певица:

Александр Немо ответственно подходит к делу. Если видит он артистку, то он сразу идет поправлять микрофон и вслушивается очень активно.

Саша Немо, певец:

Давно на телевидении, именно в нашем медиапространстве телевизионном, не происходило ничего подобного.

Ну что ж, насладиться изнутри тем, чего на белорусском ТВ не было давно, суждено было не всем — кастинг прошли лишь семь мастеров прямого эфира и финалист шоу «Поющие города-3».

Андрей Калина, музыкальный редактор шоу «Две звезды на СТВ»:

По большому счету, не делаем ставку на суперпрофессиональное вокальное исполнение именно ведущими своей вокальной партии. Скорее – вопрос креатива.

О креативе и спорить не будем. Казалось бы, белые тапочки, но на ногах самого Солодухи — креативненько? Неправда ли? Всего 8 пар. Репетировали отдельно. Камере зафиксировать нашей удалось далеко не всех.

И вот время «Ч». 2 дня съемок и 4 выпуска. Шоу «2 звезды на СТВ» эпизод первый в эфире уже завтра.

Экономический обозреватель Юрий Таболин предстанет в образе солиста бременских музыкантов, а вот ведущая новостей Ирина Мартьянова на сцену выйдет в роли Наденьки.

Но всех секретов раскрывать не будем: это нужно видеть! Итак, песни из кинофильмов и мультфильмов — 18 апреля, 25 апреля на СТВ — мировые хиты, 2 мая — белорусские шлягеры, а вот 9 мая, в День Победы, звездные дуэты исполнят песни Великой Отечественной. Наверняка, будет и финальное шоу и подарок зрителям — то, что не вошло в эфир под кодовым названием «Лучшее».

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Слезы, кровь… Да, даже кровь. Потому что Леша Хлестов действительно кулаки от эмоций сбил. Огромное количество самых разных положительных, в первую очередь, эмоций были здесь, в баре.

А сейчас предлагаю оценить бэкстэйдж. Святая святых — гримерка. Именно здесь появляются новые образы, у зеркала. Здесь звезды могут еще раз отрепетировать свои хореографические вокальные номера и, конечно же, немного смочить горло. Как видим, вода еще есть, так что до финала дойдут все.

А как иначе, если за спиной огромная группа поддержки: с кричалками, плакатами. На запись программ они приходили задолго до начала. Одна большая семья. Оценить певческий талант телевизионщиков еще во время съемок смог и генеральный директор СТВ. Нам удалось застать Юрия Васильевича за кулисами шоу. Слова поддержки шеф Столичного телевидения нашел для всех своих сотрудников.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Исполнители профессиональные и наши исполнители гениальные. Тут как раз профессиональные и гениальные, которые раскрылись на этой сцене. И мы же слышали, что жюри говорит, что даже у Солодухи со Шпилевской «цягніком» была Шпилевская.

Надо сказать, за время репетиций звездные пары стали настолько близки, а потому похожи, что, пожалуй, различить их сможет с трудом даже самый преданный поклонник.

Карлос Ларреа Давила, член жюри, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Хорошее исполнение, как мне показалось, Алексей довольно хорошо говорит по-итальянски.

В год 15-летия СТВ новое вокальное шоу — это настоящий подарок. И не только для телезрителей (хотя, безусловно, удовольствие получат все), сколько для самих ведущих. Они привыкли петь про себя, петь в душе и караоке. Теперь они поют еще и с экранов телеприемников.

Антон Мартыненко, участник проекта «Две здезды на СТВ»:

Я думаю, что да, я начну гастрольный тур. Наверное, кольцо – Калинковичи, Осиповичи, Радошковичи.

Юрий Таболин и Нина Король, участники проекта «Две здезды на СТВ»:

Мы самые лучшие, и СТВ замутил реально классный проект – «Две звезды на СТВ».