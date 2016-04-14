Дрель вместо кисти: необычная выставка в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Что получится, если объединить мастерство испанского художника и белорусского скульптора? Ответ: более 30 работ с современным взглядом на кубизм, не нарушая традиций Пикассо и Модильяни. В главном музее страны открылась совместная выставка авторов, которых уже оценили французские знатоки искусства. Корреспондент программы Новости «24 часа» о том, почему это стоит увидеть.

Его холст – груда металла, кисть и краски заменяют дрель и отвертка. Вдохновляют – жуки, богомолы и стрекозы. С последней, кстати, Сергей и скопировал дебютную работу 10 лет назад. Его фантастические существа будто только приземлились из далекой планеты, годов этак трехтысячных.

Сергей Портенков, скульптор, обладатель премии Тэйлора:

Для каждой работы, я подчеркиваю: они настолько специфичны, что я даже сам не знаю, что туда пойдет. Находится какая-то очень нужная вещь – очень важно, чтобы она стала в нужное место.

Имя Сергея Портенкова в историю мирового искусства уже вписано заглавными буквами. Из парижского Гран-Пале в ноябре прошлого года гомельчанин привез премию Тейлора, награду весомую и серьезную.

Тогда на выставке Art Capital изысканную французскую публику Портенков покорил железной фантастикой. Победного металлического Уробороса – змею, пожирающую свой хвост – скульптор привез и в Минск. И, что интересно, эта единственная работа из бумаги. Таково было требование парижского жюри.

Дуйлио де Хеннаро в Минске выставляется впервые. От того, говорит, и волнение особое. Правда, в том, что белорусы его фигуративное творение воспримут правильно, сомнений нет. Как-никак техника Пикассо, Модильяни и Бэкона. Жесткий геометрический рисунок, игра линий и современные реалии.

Дуйлио де Хеннаро, художник (Испания):

Я уже успел влюбиться в Беларусь. Я приехал на неделю. Обязательно вернусь сюда со своими новыми полотнами. Я привез 22 картины. Все они новые. Кстати, я уже побывал на самом высоком здании Минска, есть желание изобразить, в том числе и жизнь столицы белорусской. Хочу побывать у вас в глубинке.

Стартовав в декабре прошлого года сложностью и многообразием образов Гойи, боем и протестом Пикассо, серия ярких полотен белорусско-испанских культурных отношений пополнилась уникальной и даже экспериментальной совместной выставкой, где испанский художник и белорусский скульптор.

А вот очередную серию полотен писать начнем уже осенью в Толедо.