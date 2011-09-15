Доктор Хаус попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, привлекающий к экранам телевизоров наибольшую аудиторию

Хью Лори занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Попасть в Книгу рекордов Гиннесса английскому актеру помогла роль в телесериале «Доктор Хаус». В момент пикового интереса этот сериал сумел собрать у экранов аудиторию из 81,8 млн. человек.

В американском телесериале «Доктор Хаус» Лори играет мрачного, но гениального доктора-мизантропа. Роль в «Докторе Хаусе» принесла ему два «Золотых глобуса» и известность в США, где до сериала его почти никто не знал. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II пожаловала актеру звание офицера ордена Британской империи. Кроме того, благодаря фильму Хью Лори является одним из самых высокооплачиваемых телевизионных актеров. Его гонорар за съемки в одном эпизоде "Доктора Хауса" составляет 250 тыс. фунтов.



Сериал «Доктор Хаус» выходит с ноября 2004 года. На сегодняшний день снято семь сезонов, включающих в общей сложности 155 эпизодов. Восьмой сезон сериала будет демонстрироваться с октября 2011 года. Ранее актер сообщал, что восьмой сезон сериала «Доктор Хаус», вероятно, будет последним для него.



Сейчас Хью Лори играет в Band From TV - это группа из восьми звезд сериалов. Выручку от выступлений они передают на благотворительность.