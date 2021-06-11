Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», ответил на несколько неожиданных вопросов. Ольга Коршун, ведущая:

Вы человек новый на фестивале, относительно новый. Как считаете, в чем должна быть фишка нового директора Глеба Лапицкого?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Я человек новый в качестве директора этого фестиваля. Но мне 33, а фестивалю – 30. То есть я практически вырос на фестивале, я коренной витебчанин. Поэтому фишка, какая фишка? Фишку эту должен оценить зритель не только в разрезе «Славянского базара», но и тех проектов, которые мы реализуем вместе с Центром культуры. Ольга Коршун:

Вы не только директор «Славянского базара». Не столько директор, мне кажется, сколько творческий человек, потому что ваша профессиональная судьба связана с вокалом. Вы вокалист. На сцену «Славянского базара» выходили? Глеб Лапицкий:

На сцену амфитеатра выходил, конечно. И неоднократно. Ольга Коршун:

Как вокалист?

Глеб Лапицкий:

Как вокалист. Ольга Коршун:

Хотели завоевать гран-при, возможно, конкурса молодых исполнителей? Глеб Лапицкий:

У каждого вокалиста, который по-настоящему себя любит и оценивает, должна быть – особенно у белоруса – мечта спеть в конкурсе на «Славянском базаре», на конкурсе эстрадных исполнителей. У меня тоже такая была мечта, но у меня, к сожалению, на двух прослушиваниях, на которых я участвовал, не получилось пройти и победить в национальном отборе. Но, вот так мы шутим между собой: «Не победил в национальном отборе, стал директором этого фестиваля».

Глеб Лапицкий:

Мы находимся на Аллее лауреатов специальной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Это не только аллея наших лауреатов, но и девиз нашего фестиваля. С 2005 года глава государства вручает этот главный приз «Славянского базара» за развитие культуры. И это такая своеобразная аллея славы или аллея звезд. В прошлом году, в 2020-м, в ковидном, когда все отменялось, мы провели фестиваль. И вот как раз таки здесь появилось место Филиппа Киркорова, народного артиста России, который открывал вместе с нами свою именную звезду. Мы ее называем «василек». Надеемся, что в этом году тоже нам никто и ничто не помешает открыть очередную звезду. Здесь и мастодонты советской эстрады: и Эдита Пьеха, и Алла Пугачева, и София Ротару, и Роза Рымбаева, Александра Пахмутова представлена тоже здесь. Ольга Коршун:

Какое качество вы больше всего цените в людях? Глеб Лапицкий:

Правдивость. Ольга Коршун:

О чем мечтаете?

Глеб Лапицкий:

О тридцатом фестивале. Ольга Коршун:

Ваш главный недостаток? Глеб Лапицкий:

Поиск причин в себе. Ольга Коршун:

Чем вы гордитесь больше всего? Глеб Лапицкий:

Детьми. Ольга Коршун:

В какую эпоху хотели бы жить?

Глеб Лапицкий:

В ту, в которой живу. Ольга Коршун:

Чему вы можете позавидовать? Глеб Лапицкий:

Ничему. Ольга Коршун:

Чего боитесь больше всего на свете? Глеб Лапицкий:

Потерять родных и близких. Ольга Коршун:

Как вы относитесь к критике? Глеб Лапицкий:

Положительно.