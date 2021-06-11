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Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале

11 июня 2021 19:19
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», ответил на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы человек новый на фестивале, относительно новый. Как считаете, в чем должна быть фишка нового директора Глеба Лапицкого?

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-1

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Я человек новый в качестве директора этого фестиваля. Но мне 33, а фестивалю – 30. То есть я практически вырос на фестивале, я коренной витебчанин. Поэтому фишка, какая фишка? Фишку эту должен оценить зритель не только в разрезе «Славянского базара», но и тех проектов, которые мы реализуем вместе с Центром культуры.

Ольга Коршун:
Вы не только директор «Славянского базара». Не столько директор, мне кажется, сколько творческий человек, потому что ваша профессиональная судьба связана с вокалом. Вы вокалист. На сцену «Славянского базара» выходили?

Глеб Лапицкий:
На сцену амфитеатра выходил, конечно. И неоднократно.

Ольга Коршун:
Как вокалист?

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-4

Глеб Лапицкий:
Как вокалист.

Ольга Коршун:
Хотели завоевать гран-при, возможно, конкурса молодых исполнителей?

Глеб Лапицкий:
У каждого вокалиста, который по-настоящему себя любит и оценивает, должна быть – особенно у белоруса – мечта спеть в конкурсе на «Славянском базаре», на конкурсе эстрадных исполнителей. У меня тоже такая была мечта, но у меня, к сожалению, на двух прослушиваниях, на которых я участвовал, не получилось пройти и победить в национальном отборе. Но, вот так мы шутим между собой: «Не победил в национальном отборе, стал директором этого фестиваля».

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-7

Глеб Лапицкий:
Мы находимся на Аллее лауреатов специальной премии Президента Республики Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Это не только аллея наших лауреатов, но и девиз нашего фестиваля. С 2005 года глава государства вручает этот главный приз «Славянского базара» за развитие культуры. И это такая своеобразная аллея славы или аллея звезд. В прошлом году, в 2020-м, в ковидном, когда все отменялось, мы провели фестиваль. И вот как раз таки здесь появилось место Филиппа Киркорова, народного артиста России, который открывал вместе с нами свою именную звезду. Мы ее называем «василек». Надеемся, что в этом году тоже нам никто и ничто не помешает открыть очередную звезду. Здесь и мастодонты советской эстрады: и Эдита Пьеха, и Алла Пугачева, и София Ротару, и Роза Рымбаева, Александра Пахмутова представлена тоже здесь.

Ольга Коршун:
Какое качество вы больше всего цените в людях?

Глеб Лапицкий:
Правдивость.

Ольга Коршун:
О чем мечтаете?

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-10

Глеб Лапицкий:
О тридцатом фестивале.

Ольга Коршун:
Ваш главный недостаток?

Глеб Лапицкий:
Поиск причин в себе.

Ольга Коршун:
Чем вы гордитесь больше всего?

Глеб Лапицкий:
Детьми.

Ольга Коршун:
В какую эпоху хотели бы жить?

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-13

Глеб Лапицкий:
В ту, в которой живу.

Ольга Коршун:
Чему вы можете позавидовать?

Глеб Лапицкий:
Ничему.

Ольга Коршун:
Чего боитесь больше всего на свете?

Глеб Лапицкий:
Потерять родных и близких.

Ольга Коршун:
Как вы относитесь к критике?

Глеб Лапицкий:
Положительно.

Директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий: У каждого вокалиста должна быть мечта спеть в конкурсе на фестивале-16

Ольга Коршун:
Свой характер считаете скверным?

Глеб Лапицкий:
Непростым.

Ольга Коршун:
Дом в горах или апартаменты в центре мегаполиса?

Глеб Лапицкий:
Квартира в Витебске.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Глеб Лапицкий # Ольга Коршун # Фотофакт

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