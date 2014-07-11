Девушки из белорусской этногруппы «Горынь»: Мы традиционные - поем, работаем, живем

Расскажите о том, как был создан коллектив?

Анастасия Глушко, руководитель этногруппы «Горынь»:

Группа существует уже 5 лет. Недавно отметили День рождения. Образовалась просто от любви к народному пению. Любовь к народному пению появилась во время экспедиций, влюбились в это дело и появилась потребность того, чтобы накопленное в душе вылилось в какое-то творчество. С того времени состав группы уже несколько раз поменялся. Сейчас поем вшестером.

Расскажите, пожалуйста, этническая музыка - что это за музыка? Где вы находите материал? Как у человека появляется любовь к этнической музыке?

Анастасия Глушко:

Мы поем без обработки, фонограммы, только акапелла. Традиция петь под гормонь, аккардеон пришла к нам гораздо позже. Это музыка не фоновая, она не для того, чтобы просто слушать ее, скажам, сидя за компьютером... Чаще всего эта музыка более особенная, обрядовая, которая настроит человека на какой-то другой лад. Иными словами это не повседневная музыка, а более праздничная. Каждый по-своему приходит к этой музыке. Но человеку не хватает чего-то настоящего в жизни … Этническая музыка - это живые эмоции, живая энергетика, которая передается и хочется, чтобы она несла людям радость и веселье.

Чем вы занимаетесь помимо белорусских песен? Кто вы по професси?

Наталья Ермолинская:

Я занимаюсь традиционным ромеслом. В целом такая традиционная женщина: пою, работаю, живу...

У вас такие красивые костюмы!

Евгения Суховерхова:

Мы сами их делаем! Слуцкие пояса, слуций жакет и вышивка - Солигорски район.

Наталья Ермолинская:

Когда ты попадаешь в эту культурную атмосферу... Получается так, что эта песня тянет за собой особое состояние жизни. Когда приходится приблизиться к условиям 19 века, пользуемся этими вещами, что очень удобно. Жаль, нет только архиэпичных мобильных! Но одежда, посуда... Очень практичны и удобны. Современный дизайн этого достичь не может: когда ты берешь в руки ложечку, и она в ней легла.

В Беларуси отмечают праздник Купалье. Как вы относитесь к этому празднику и отмечаете ли его традиционно?

Анастасия Глушко:

Хорошо относимся, но это не самый главный праздник в году. Мы с девчатами взяли манеру придерживаться народного календаря именно по пению. Потому как купальские песни не поют зимой, а колядные (рождественские) - только на Рождество.

Наталья Ермолинская:

Наверное, когда это все происходит не на сцене, а когда мы находимся внутри людей - чувствуется большая самоотдача. Фольклорную песню органично петь в группе, петь внутрь себя. А когда ты находишься на сцене и от зрителя несколько десятков метров - он песню слышит, но не слышит эту энергию. Когда мы все вместе стоим в хороводе - это совсем другое. Потому что мы имеем телесный контакт, и люди ощущают эти вибрации, которые происходят внутри нас. Поэтому, когда это в условиях праздника и каких-то интерактивных дней, тогда петь приятно.

Что вы посоветуете белорусским девушкам на Купалье? Может быть есть какие-то традиционные блюда, которые можно приготовить своему любимому мужчине?

Анастасия Глушко:

Есть такая традиция: варить сыр на купальским огне. Это делали в основном замужние девушки. Сыр традиционно варится с творога. И после - этим сыром угощали своих мужей, чтобы они не смотрели на чужих девчат.