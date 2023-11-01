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Детская музыкальная группа из Узды покоряет соцсети. Они исполнили хиты прямо в студии

01 ноября 2023 06:43
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – детская группа ZIPSIDE из города Узды Минской области.

Композиция коллектива «Беларусь» собрала уже 500 тысяч просмотров в социальных сетях.

Детская музыкальная группа из Узды покоряет соцсети. Они исполнили хиты прямо в студии-1

Ян Новиков, барабанщик и солист:
Родители помогли нам сделать то, что мы потом будем воплощать. Через несколько лет мы будем это делать самостоятельно. Сейчас нам помогают профессиональные музыканты.

# Музыка

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