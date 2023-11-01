Детская музыкальная группа из Узды покоряет соцсети. Они исполнили хиты прямо в студии

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – детская группа ZIPSIDE из города Узды Минской области.
Композиция коллектива «Беларусь» собрала уже 500 тысяч просмотров в социальных сетях.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – детская группа ZIPSIDE из города Узды Минской области.
Композиция коллектива «Беларусь» собрала уже 500 тысяч просмотров в социальных сетях.
Ян Новиков, барабанщик и солист:
Родители помогли нам сделать то, что мы потом будем воплощать. Через несколько лет мы будем это делать самостоятельно. Сейчас нам помогают профессиональные музыканты.