Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске

Новости Беларуси. «А хто там ідзе?» – самое известное белорусское литературное произведение малого жанра на 101 одном языке в одном переплете. В Минске презентовали «книгу одного стихотворения» Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над эксклюзивным тиражом в 800 экземпляров трудилась интернациональная команда именитых переводчиков и писателей – всего 101 человек.

Символичным доказательством всемирной известности и популярности трехстрочного стихотворения стало его прочтение послами разных стран мира в Минске.