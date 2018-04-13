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Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске

13 апреля 2018 06:44
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Новости Беларуси. «А хто там ідзе?» – самое известное белорусское литературное произведение малого жанра на 101 одном языке в одном переплете. В Минске презентовали «книгу одного стихотворения» Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске-1

Над эксклюзивным тиражом в 800 экземпляров трудилась интернациональная команда именитых переводчиков  и писателей – всего 101 человек.

Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске-4

Символичным доказательством всемирной известности и популярности трехстрочного стихотворения стало его прочтение послами разных стран мира в Минске.

Видеофакт: послы разных стран читают «А хто там ідзе?» в Минске-7

«А хто там ідзе?» суждено было стать национальным гимном Беларуси. Кстати, в 2018 году исполняется ровно 110 лет со дня первой публикации бессмертного произведения Купалы.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт

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