День украинской культуры пройдет 20 августа у минской ратуши

Новости Беларуси. Самодеятельные и профессиональные коллективы готовят для гостей творческие номера и конкурсы. Фестиваль приурочен к 26-летию независимости Украины.
В вечерней программе выступят заслуженные артисты и коллективы Украины.
Новости Беларуси. Самодеятельные и профессиональные коллективы готовят для гостей творческие номера и конкурсы. Фестиваль приурочен к 26-летию независимости Украины.
В вечерней программе выступят заслуженные артисты и коллективы Украины.
Ирина Липатова, первый секретарь посольства Украины в Республике Беларусь:
Приходите пожалуйста, разделите с нами наш праздник. Обещаю, будет очень весело и мы порадуем минчан и белорусов нашей прекрасной украинской песней. Организаторы проекта подготовили очень много сюрпризов.
Мы очень ждем вас, потому что белорусы и украинцы – это два очень дружественных народа.
На площадках в Верхнем городе пройдут выставки и ярмарки мастеров народного творчества. Также гости смогут попробовать национальную украинскую кухню. Сало и борщ с пампушками обязательно будут.