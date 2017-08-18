День украинской культуры пройдет 20 августа у минской ратуши

Новости Беларуси. Самодеятельные и профессиональные коллективы готовят для гостей творческие номера и конкурсы. Фестиваль приурочен к 26-летию независимости Украины.

Ирина Липатова, первый секретарь посольства Украины в Республике Беларусь:

Приходите пожалуйста, разделите с нами наш праздник. Обещаю, будет очень весело и мы порадуем минчан и белорусов нашей прекрасной украинской песней. Организаторы проекта подготовили очень много сюрпризов.

Мы очень ждем вас, потому что белорусы и украинцы – это два очень дружественных народа.

На площадках в Верхнем городе пройдут выставки и ярмарки мастеров народного творчества. Также гости смогут попробовать национальную украинскую кухню. Сало и борщ с пампушками обязательно будут.