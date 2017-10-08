День работников культуры отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. День работников культуры отмечают 8 октября в нашей стране. Поздравления по случаю профессионального праздника представителям сферы направил Президент, отметив, что Беларусь гордится своей национальной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музейные работники, музыканты, художники, педагоги и руководители творческих коллективов. Накануне во Дворце Республики чествовали лучших деятелей. Специальные дипломы, грамоты, цветы и подарки получили около 100 человек.

Юрий Бондарь, Министр культуры Республики Беларусь:

Я сегодня должен поздравить работников культуры. Это люди необычные, это люди, в чьих руках находится судьба белорусской культуры, наше богатое историко-культурное наследие, традиции. Это люди, которые не только сохраняют и обогащают нашу культуру, но и передают наши достижения будущим поколениям.