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Награды Постоянного комитета Союзного государства вручили на «Славянском базаре»

16 июля 2016 10:54
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Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Накануне поздно вечером были вручены специальные дипломы Постоянного комитета Союзного государства.

Награждение лауреатов состоялось в Летнем амфитеатре. Дипломы и призы получили Ольга Кормухина, Руслан Алехно, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также директор «Славянского базара» Александр Сидоренко.

Затем состоялся праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Матвейчук, певец, композитор (Россия):
Фестиваль развивается в ногу со временем. Появилось очень много интересных исполнителей – молодых, талантливых. Самое главное, что не меняется, – у вас потрясающая публика. Она остается такой гармоничной, веселой.

# Культура # Глеб Матвейчук # Славянский базар в Витебске-2016

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