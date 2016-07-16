Награды Постоянного комитета Союзного государства вручили на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Накануне поздно вечером были вручены специальные дипломы Постоянного комитета Союзного государства.

Награждение лауреатов состоялось в Летнем амфитеатре. Дипломы и призы получили Ольга Кормухина, Руслан Алехно, академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также директор «Славянского базара» Александр Сидоренко.

Затем состоялся праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Матвейчук, певец, композитор (Россия):

Фестиваль развивается в ногу со временем. Появилось очень много интересных исполнителей – молодых, талантливых. Самое главное, что не меняется, – у вас потрясающая публика. Она остается такой гармоничной, веселой.