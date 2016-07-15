Новости Беларуси. День белорусской письменности в 2017 году примет Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Это решение сегодня озвучено в древнейшем белорусском городе. В этом качестве город на Двине выступит уже не впервые.

Аргумент в пользу 2017-го: Полоцк – это малая родина Франциска Скорины.

А именно в будущем году будет отмечаться 500-летие белорусского книгопечатания.

День белорусской письменности – национальный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.