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День белорусской письменности в 2017 году примет Полоцк

15 июля 2016 19:14
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Новости Беларуси. День белорусской письменности в 2017 году примет Полоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Это решение сегодня озвучено в древнейшем белорусском городе. В этом качестве город на Двине выступит уже не впервые.

Аргумент в пользу 2017-го: Полоцк – это малая родина Франциска Скорины.

А именно в будущем году будет отмечаться 500-летие белорусского книгопечатания.

День белорусской письменности – национальный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.

В нынешнем году центром торжеств станет Рогачёв.

# Культура # День белорусской письменности

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