На рассвете в легендарной цитадели состоялась премьера фильма «Брестская крепость»

Первый кинематографический проект Союзного государства собрал на экране лучших актеров и сценаристов двух стран.

Символично, что последние кадры ленты совпали по времени с моментом начала Великой Отечественной. Тысячи зрителей просмотрели картину со слезами на глазах. Наряду с брестчанами почтить память героев пришли многочисленные гости города над Бугом — ветераны и молодежь из России, Украины, Молдовы и Польши.

Виктор Сукач, ветеран Вооруженных сил Республики Беларусь:

Нельзя остаться равнодушным, глядя этот фильм. Насколько это было до мелочей выверено и насколько они смогли проникнуться той атмосферой, которая царила в Брестской крепости в первые дни войны.