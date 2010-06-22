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На рассвете в легендарной цитадели состоялась премьера фильма «Брестская крепость»

22 июня 2010 07:48
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Первый кинематографический проект Союзного государства собрал на экране лучших актеров и сценаристов двух стран.

Символично, что последние кадры ленты совпали по времени с моментом начала Великой Отечественной. Тысячи зрителей просмотрели картину со слезами на глазах. Наряду с брестчанами почтить память героев пришли многочисленные гости города над Бугом — ветераны и молодежь из России, Украины, Молдовы и Польши.

Виктор Сукач, ветеран Вооруженных сил Республики Беларусь:
Нельзя остаться равнодушным, глядя этот фильм. Насколько это было до мелочей выверено и насколько они смогли проникнуться той атмосферой, которая царила в Брестской крепости в первые дни войны.

# Культура

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