Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета 13 января приглашает всех на Новогодний бал. Начнется он за несколько часов до наступления Нового года по старому календарю и закончится далеко за полночь. В основе вечера — тема волшебного «Новогоднего экспресса», поэтому зрительная часть и фойе театра превратятся в импровизированные вокзальные станции и городские улочки разных стран.

Так, в романтическом уголке в итальянском стиле свое мастерство представят художники, жонглеры и мимы. Гости также смогут ближе познакомиться с культурой Востока, узнать свое будущее у астрологов, сфотографироваться с живыми статуями. В танцевальной программе русский и венский балы. Они перенесут всех в атмосферу предновогоднего Минска конца ХIХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.