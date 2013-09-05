Большой театр Беларуси начинает новый сезон спектаклем-сенсацией

Новости Беларуси. Большой театр Беларуси начинает новый сезон. 5 сентября публике представят национальный проект — балет «Витовт». Всего же зрителей ждет 13 премьер. В частности, балеты «Шесть танцев», «Семь красавиц», романтическая опера «Летучий Голландец», а также легендарная «Пиковая дама».

Ценителям танцевального искусства подарят «Вечер классической хореографии». Кроме новинок главная музыкальная сцена страны порадует зрителей ставшими традиционными проектами, такими как «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», Минский международный рождественский оперный форум, Большой новогодний бал в Большом театре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Троян, художественный руководитель балета Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, Народный артист Беларуси:

Такие вещи, которые хотя бы частично основаны на определенном времени, на определенных исторический ситуациях, добавляют ответственность, добавляют какого-то внутреннего напряжения у тех, кто это делает. Но зато это очень интересно. Начинаешь искать какие-то дополнительные материалы, окунаешься в ту атмосферу, в то время, и открываешь для себя очень много интересного и приятного.

Людмила Хитрова, артистка балета Большого национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я буду очень стараться на 100%, на 200, на 300 выложиться, чтобы ни в коем случае не подвести. Ну, конечно, танцевать буду в свое удовольствие все-таки. Сейчас есть какое-то волнение, но вечером, когда сделается грим, прическа, оденется костюм - все. Я буду Анной уже.

Белорусская история на театральных подмостках. В эти минуты на сцене Национального академического большого театра оперы и балета проходит спектакль «Витовт», который еще до премьеры назвали сенсацией. 5 сентября в театре двойной праздник – первый показ и открытие нового, 81-го сезона.

Прошлый, юбилейный для театра год, можно сказать, заложил традицию начинать сезон с национальной премьеры. В 2012 зрителям представили спектакль «Седая легенда», сегодня – «Витовт».

Билет на балет сегодня не достать. К открытию сезона в Большом театралы готовились заранее, уже месяц назад свободных мест на 5-6 сентября не было.

До премьеры некоторые проводили аналогию со спектаклем «Князь Витовт» Купаловского театра. Но ошибались. Автор один – проекты разные. Теперь Алексей Дударев не только драматург, но и либреттист. Он пожертвовал батальностью в пользу балетной легкости. Здесь вражда братьев овеяна флером романтичных отношений двух любовных дуэтов – Витовт-Анна, Ягайло-Ядвига.

Людмила Хитрова:

Анна хрупкая снаружи, но очень сильная внутри. Должна быть легкая вся, но очень сильный дух. Очень. И без которого главные персонажи, в нашем случае Витовт, не исправился бы, я думаю.

Масштаб постановки – в теме балета и в количестве участников. В батальных сценах на подмостки выходит до полусотни танцовщиков. Брутальность – в темных тонах и музыке Вячеслава Кузнецова.

К слову, этот спектакль будут играть и в естественных для истории времен ВКЛ декорациях. Совсем скоро балет увидят в литовском Тракае – еще одной части родины истории Витовта и Ягайло. Как и на минскую премьеру, билетов в Тракае уже не достать. Артисты и постановщики ждут этих гастролей с теми же чувствами, что обуревали их еще сегодня утром, перед открытием нового сезона.

Юрий Троян:

С надеждой на успех и с надеждой на то, что зритель поймет, что мы хотели сказать, оценит, как мы это сделали и, самое главное, чтобы зритель получил удовольствие.