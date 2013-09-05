В Жодино в последние выходные сентября пройдет ежегодный республиканский конкурс молодых эстрадных исполнителей

Новости Беларуси. Ежегодный республиканский конкурс молодых эстрадных исполнителей пройдет в Жодино в последние выходные сентября. На сцене Дворца культуры БелАЗа выступят молодые таланты из Минска, Могилева, Гомеля, Борисова, Жодино, Лиды, Пружан, а также из России и Украины.

Творческие соревнования пройдут в два этапа: конкурсный день и гала-концерт с церемонией награждения. Исполнители, которые прошли в финал, выполнят программу с Президентским оркестром под управлением Виктора Бабарикина.

В этом году музыкальный форум соберет вокалистов уже в 12-й раз. Главная цель конкурса – пропаганда национального искусства, поэтому в репертуаре каждого участника должна быть песня на белорусском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.