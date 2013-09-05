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Телеканал СТВ решил порадовать зрителя продолжением полюбившихся проектов

05 сентября 2013 15:29
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Со 2 сентября в эфире телеканала — дневники “Восточного базара”, международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей, который в этом году пройдет в Судаке. Ежегодно в конкурсе принимают участие профессиональные вокалисты из более чем 30 стран мира. Ведущей от нашей страны выступит белоруска с армянскими корнями Анастасия Гузель-Ганиева. “Жюрить” конкурсантов вместе с коллегами из других стран будет белорусский музыкант и композитор Эдуард Ханок. Финал конкурса в эфире СТВ — 8 сентября. А на следующий день, 9 сентября, телеканал начнет другой музыкальный проект — популярные “Поющие города”. Известные артисты побывают в десятках белорусский городов, чтобы выбрать самых, на их взгляд, ярких и талантливых жителей. Изюминкой нового сезона станет и международный проект “ХОРоШОУ”. Полуфиналы шоу зрители увидят 14 и 21 сентября, финал — 28 сентября.

http://www.ng.by/ru/issues?art_id=78922

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