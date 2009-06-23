Более 4 500 белорусов примут участие в военном параде

160 единиц спецтехники, 40 летательных аппаратов, более 4 с половиной тысяч человек примут участие в военном параде по случаю Дня Независимости.

В нынешнем шествии сразу несколько масштабных эпизодов – пешие расчеты, парад современной и раритетной военной техники и демонстрация навыков белорусских пилотов. Кстати, только длина колонны достигнет почти 2ух километров. Зрители впервые увидят на ходу, отреставрированный танк БТ-7, рядом с ним пройдут легендарные «Катюши» и боевые установки 21 века. А ветераны проедут на автомобилях, стилизованных по технику времен войны.

А новая сцена у Стеллы «Минск-город» устроена таким образом, что действо смогут увидеть максимальное количество зрителей.