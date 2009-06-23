Битва за Беларусь — в музее

К 65-летию начала операции «Багратион» государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл сегодня тематическую экспозицию «Битва за Беларусь».

Это продолжение глобального выставочного проекта «Беларусь. Триумф победителей». Главное внимание здесь — не столько показ боевых действий, сколько рассказ о конкретных подвигах и судьбе человека на войне.

В основе экспозиции — коллекция писем полевой почты. Впервые уникальные личные документы фронтовиков, погибших в боях за освобождение Беларуси, будут выставлены на всеобщее обозрение.

Почетными гостями выставки стали ветераны Великой Отечественной, непосредственные свидетели тех исторических событий.

— В ставке Гитлера прошло совещание, на котором было решено готовиться к обороне рейха. Германии было очевидно, что солдаты красной армии вот-вот придут к границам. То есть это говорит о том, что в ходе операции Багратион был заложен фундамент для дальнейшего наступления Красной армии, — говорит Светлана Северина, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.