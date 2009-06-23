27 июня — Первый фестиваль «Жывы Гук On-line» в Минске

Первый концерт-фестиваль состоится во дворике Центрального Дома офицеров.

Объявленный кастинг среди молодых и амбициозных белорусских групп на право участия в проекте собрал за неделю более тридцати заявок. Определить наиболее достойных оказалось сложной задачей еще и потому, что группы-претенденты играют совершенно разную музыку. В результате организаторы остановились на списке из шести команд. На сцену выйдут группы Lip, Krok, Hair Peace Salon, Open Space, певица Стася, «Мутнаевока» и GARADzKIJA. Вход на концерт бесплатный.

По словам организаторов, ввиду огромного количества заявок стало очевидно, что фестиваль будет иметь продолжение. В дальнейшем организаторы планируют проводить подобные концерты-фестивали раз в месяц. Причем они будут не только роковыми, но и ориентированными на фольк, гранж, музыку театрального действа и даже металл.

К слову, кастинг среди групп на право участия в проекте продолжается, сообщает агентство «Минск-Новости».