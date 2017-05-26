Блакіт нябёс і белы бусел: четверо юных чтецов прошли в финал конкурса «Живая классика» от Минской области

Новости Беларуси. Живая классика в живом исполнении. Конкурс юных чтецов 26 мая вновь собрал белорусских школьников, которые знают и любят родное слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алина Иванова, участница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Блакіт нябёс, і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус...
Мой край завецца Беларуссю,
Мая белая, белая Русь.
Колас и Купала, Богданович и Короткевич – почти 100 юношей и девушек сегодня читали белорусскую классику.
Каждый из этих ребят уже победитель в районном этапе конкурса. Ну а сегодня – областной. У участников лишь одна попытка покорить жюри, в числе которых были и наши коллеги по телевизионному цеху.