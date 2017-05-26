Прямой эфир

Блакіт нябёс і белы бусел: четверо юных чтецов прошли в финал конкурса «Живая классика» от Минской области

26 мая 2017 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Живая классика в живом исполнении. Конкурс юных чтецов 26 мая вновь собрал белорусских школьников, которые знают и любят родное слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Иванова, участница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Блакіт нябёс, і белы бусел,
І кветкі ў полі, як абрус...
Мой край завецца Беларуссю,
Мая белая, белая Русь.

Колас и Купала, Богданович и Короткевич – почти 100 юношей и девушек сегодня читали белорусскую классику.

Каждый из этих ребят уже победитель в районном этапе конкурса. Ну а сегодня – областной. У участников лишь одна попытка покорить жюри, в числе которых были и наши коллеги по телевизионному цеху.

Блакіт нябёс і белы бусел: четверо юных чтецов прошли в финал конкурса «Живая классика» от Минской области-1

Ирина Смольская, ведущая СТВ:
На Міншчыне столькі таленавітай, апантанай і вельмі творчай моладзі. І для нас, журы, было вельмі скадана адабраць лепшых з лепшых, таму што сапраўды юнакі і дзяўчаты былі вельмі падрыхтаваныя да конкурсу.

Проект набирает популярность и уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. Его официальные партнеры – Союз писателей и наш телеканал.

Победители, а это по 4 представителя от каждой области, в сентябре примут участие в национальном этапе «Живой классики».

Ну а финал и награждение лучших чтецов страны состоятся на Дне письменности в Полоцке.

# Культура # Фотофакт # Ирина Смольская # Алина Иванова # Конкурс «Жывая класіка»

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Вероника Коробко завоевала титул «Мисс 7 континентов»: ТОП-10 фото из Instagram красавицы
26 мая 2017 15:47

Белоруска Вероника Коробко завоевала титул «Мисс 7 континентов»: ТОП-10 фото из Instagram красавицы

Яны ўжо пераможцы: В Минске прошел областной этап конкурса «Живая классика»
26 мая 2017 15:43

Яны ўжо пераможцы: В Минске прошел областной этап конкурса «Живая классика»

Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже
26 мая 2017 15:38

Евросоюз выделит 1,5 млн евро на восстановление костела Божьего Тела в Несвиже