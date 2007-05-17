Русская православная церковь воссоединилась

16 мая в российской столице состоялось заседание Священного Синода, на котором был утвержден Акт о каноническом общении Московского патриархата и Русской православной церкви за границей. Сегодня этот документ подписан.Владыка Филарет принял участие в совместной литургии в Храме Христа Спасителя в Москве.

Всего в церковных торжествах участвовали более половины иерархов и около трети священнослужителей, а также свыше 600 мирян Зарубежной церкви.

Православные верующие, католики и протестанты отмечают один из великих праздников - Вознесение Господне. Отмечается он на сороковой день после Пасхи Христовой.

Во всех храмах республики проходят торжественные службы.