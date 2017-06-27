Белорусская вышиванка и символы: особенности детского костюма и неглюбской культуры

Традиционный неглюбский костюм – это уникальное по сохранности древних элементов явление белорусской культуры. Так, взросление или старение, смена семейного статуса всегда сопровождались изменениями в самом костюме. Потому глядя только на него, можно было легко определить, кто перед Вами: девочка или девушка, невеста или уже замужняя женщина.

Сегодня предлагаем Вам поговорить о традиционном детском костюме. И начнём, пожалуй, с орнамента, которым украшали рубахи ребятишек. Мы уже знаем о том, что ромб – это женский знак, а косой крест - мужской. Похожие геометрические фигуры есть и на детских костюмах. Отличие находим лишь в девичьей рубашке, для неё вышивали цельные ромбы с разным количеством отростков.

Этот детский костюм – оригинальный представитель неглюбской культуры. Он сохранился несмотря на то, что одежду для детей шили из старых женских рубах, а потому она слишком быстро изнашивалась.

Как правило, детские рубахи были полностью белыми и лишь тонкой полосой орнамент проходил по рукавам, вороту или подолу.

Впрочем, важную роль геометрические знаки играли в жизни малыша ещё до его появления на свет. В Неглюбке с помощью орнамента на рушнике беременные девушки загадывали пол будущего ребёнка.

В раннем возрасте, как мальчики, так и девочки носили рубашки. Как мы уже говорили, их отличал лишь орнамент. Однако с ростом ребёнка и костюм обрастал новыми элементами.

Чем старше становилась девочка, тем больше узоров красного цвета появлялось на её рубахе. Следующие глобальные изменения в костюме у представительниц прекрасного пола происходили, как только девочке исполнялось 16 лет. Именно в этом возрасте, по мнению наших предков, она уже была готова стать невестой.

О том, какой костюм носили юные красавицы в Неглюбке, мы продолжим рассказывать вам уже завтра.