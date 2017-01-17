Прямой эфир

Беларускі нацыянальны касцюм – важны элемент этнічнай культуры беларусаў

17 января 2017 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нацыянальны касцюм – важны элемент этнічнай культуры беларусаў. На працягу многіх стагоддзяў ён захоўваў у цябе арахаічныя рысы: прамалінейны крой, выкарыстанне саматканак i вышаўкі. Усё гэта абавязкова прысутнічае ў сарочцы – асноўным элеменце касцюма як ў жанчын, так i ў мужчын.

Кажуць, што раней, перш, чым надзець сарочку, неабходна было выканаць сорак работ.

Лён, з якога шылі кашулі, меў неверагодную сілу. Нашы продкі называлі яго «божай свечкай», і лічылі, што адзенне, зробленнае з лёну, абараняе ад рознай нешысці.

Яшчэ адзін абавязковы элемент нацыянальнага касцюма – пояс – у беларусаў таксама з’явiўcя нездарма. Ён служыў абярэгам і нагадваў сімвал сонца, з узыходам якога ўся нечысць знікае.

Нацыянальны касцюм – паказчык знешняй свядомасці, які адчыняе перед намі адвечную мудрасць нашых продкаў. Менавіта таму мы павінны паважліва ставіцца да яго.

# Культура # Фотофакт # Традиции Беларуси # Белорусские традиции # Марыя Віннікава

Другие новости рубрики

Все новости
От фэнтэзи до любовной истории: Неделя китайского кино стартует 16 января в Минске
16 января 2017 06:46

От фэнтэзи до любовной истории: Неделя китайского кино стартует 16 января в Минске

Константин Ващенко – о характере Франциска Скорины, запахе книги, красках XV, XX и XXI веков
15 января 2017 17:05

Константин Ващенко – о характере Франциска Скорины, запахе книги, красках XV, XX и XXI веков

Шорох платьев, звон бокалов и Александр Пушкин: как прошел русский бал в театре оперы и балета
14 января 2017 16:48

Шорох платьев, звон бокалов и Александр Пушкин: как прошел русский бал в театре оперы и балета