Балет <Сотворение мира> отмечает свой юбилей

Национальный академический Большой театр балета отмечает 30-летний юбилей спектакля <Сотворение мира>. Автор музыки балета, композитор Андрей Петров считал белорусскую постановку одной из самых лучших и говорил, что она должна быть внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный спектакль. Балет <Сотворение мира> - это уже современная классика, и каждое новое поколение артистов видит вечные образы по-своему. Сегодня в юбилейном спектакле в главных партиях выступят ведущие мастера сцены Людмила Кудрявцева, Антон Кравченко, Виталий Петровский, Денис Климук. Артисты обещают танцевать, как никогда хорошо и подарить зрителям красочное зрелище.