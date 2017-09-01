Автор проекта «Николай Гусовский: рожденный заново»: Потрясающее ощущение, когда держишь в руках книгу, которой почти 500 лет

Новости Беларуси. 1 сентября наш телеканал завершает цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. В вечернем эфире международный документальный проект Игоря Позняка «Николай Гусовский: рожденный заново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему его «Песня про зубра» так и не попала к адресату – Папе Римскому?

Как нашему поэту удалось убедить королеву стать спонсором бессмертного творения? И кто уже в наши дни воссоздал одно из лучших произведений эпохи Ренесанса? Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мой коллега Игорь Позняк повторил весь путь одного из величайших гуманистов Европы и пообщался со всеми участниками «новейшей истории» нашей «Песни про зубра».