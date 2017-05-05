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Армия и имидж службы – в фотографиях: выставка «Армия меняет» открылась в Брестской крепости

05 мая 2017 05:57
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Новости Беларуси. Белорусская армия и имидж службы – в портретах обыкновенных солдат. В Брестской крепости открылась фотовыставка «Армия меняет». В новом для нашей страны проекте приняли участие 15 солдат-срочников одного из специальных подразделений. На протяжении полутора лет они не только справлялись со своими прямыми обязанностями, но и выступали в качестве фотомоделей. Первые снимки были сделаны в стенах военкомата, последние – уже после демобилизации.

Армия и имидж службы – в фотографиях: выставка «Армия меняет» открылась в Брестской крепости-1

Сергей Суховило, заместитель командира 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой венской краснознаменной бригады:
Эта выставка превратила солдата, который пришел только в военкомат, какие у него глаза растерянные, может, он и не понимает, что делает, и когда он уже практически выполняется в запас. Как он поменялся внутренне и физически – это читается все по глазам.

Юлия Мацкевич, фотохудожник:
У нас была задача задуматься. Остановиться, посмотреть и задуматься. Меняет или не меняет – решать каждому зрителю. Это для ребят-солдат, призывников, для подрастающего поколения. В конце концов это для нас, настоящих девчонок.

Как признаются авторы проекта, он изменил как самих десантников, так и тех, кто над этой серией трудился. В стенах Брестской крепости выставку можно будет увидеть на протяжении месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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