Армия и имидж службы – в фотографиях: выставка «Армия меняет» открылась в Брестской крепости

Новости Беларуси. Белорусская армия и имидж службы – в портретах обыкновенных солдат. В Брестской крепости открылась фотовыставка «Армия меняет». В новом для нашей страны проекте приняли участие 15 солдат-срочников одного из специальных подразделений. На протяжении полутора лет они не только справлялись со своими прямыми обязанностями, но и выступали в качестве фотомоделей. Первые снимки были сделаны в стенах военкомата, последние – уже после демобилизации.

Сергей Суховило, заместитель командира 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой венской краснознаменной бригады:

Эта выставка превратила солдата, который пришел только в военкомат, какие у него глаза растерянные, может, он и не понимает, что делает, и когда он уже практически выполняется в запас. Как он поменялся внутренне и физически – это читается все по глазам.

Юлия Мацкевич, фотохудожник:

У нас была задача задуматься. Остановиться, посмотреть и задуматься. Меняет или не меняет – решать каждому зрителю. Это для ребят-солдат, призывников, для подрастающего поколения. В конце концов это для нас, настоящих девчонок.

Как признаются авторы проекта, он изменил как самих десантников, так и тех, кто над этой серией трудился. В стенах Брестской крепости выставку можно будет увидеть на протяжении месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.