Архитектурный проект «Мини-Минск»: Троицкое предместье XIX века на открытках и в миниатюре из дерева и керамики

Архитектура города, его дух и настроение. То, что повествует столица жителям и гостям о своем прошлом, а главное, какое культурное наследие передаст будущим поколениям. Минск – это живая архитектурная история.

Тамара Матыль, архитектор, специалист в области охраны историко-культурного наследия:

Я люблю свой город, я сама минчанка, сама архитектор, поэтому я наблюдаю, как город меняется, меняется постоянно. Историческая часть города – это та среда культурологическая, это тот информационный код, который является, можно сказать, мостиком между поколениями, то есть связью времен. Поэтому сохранить историческую среду с тем, чтобы эта связь времен не прервалась, очень важно.

Свое трепетное отношение к Минску и его истории архитектор Тамара Матыль передала с помощью художественной интерпретации городского центра.

Силуэт Минска XIX века стал основой для идеи уникального проекта.

Тамара Матыль, архитектор, специалист в области охраны историко-культурного наследия:

Мы выбрали для этого проекта первый наш, так скажем, объект – это Троицкое предместье.

Проект «Мини-Минск». Он так уже обозначился, так уже называется. Это часть уже сувенирная, которая представляет собой наборы и отдельные домики, керамика и дерево, это карта, которую мы воссоздали на конец XIX века с конкретными адресами и названиями улиц старыми. Это открытки, которые являются видеорядом с персонажами, вымышленными, но которые могли бы существовать в эту эпоху. То есть мы хотим, чтобы существовал такой визуальный ряд, который бы являл образы и архитектурные, и не только эпохи XIX века города Минска.

Исторический контекст проекта, по замыслу Тамары Матыль, должен обратить внимание не только на архитектурную форму города XIX века, но и, прежде всего, передать культурное содержание эпохи.

Тамара Матыль, архитектор, специалист в области охраны историко-культурного наследия:

Идея домиков – это некий символ страны, где мы были, того города, где мы были, поэтому нам бы хотелось, чтобы в Минске тоже были такие символы. Изначально была такая идея, простая. Но когда мы стали воплощать, то поняли, что этого недостаточно, что вырванные из контекста исторического, нам они не интересны. Поэтому проект вырос до более объемных форм: мы стали уже говорить об исторических личностях, которые жили в городе, которые своим духом наполняли этот город (это и Манюшко, это и Ванькович, это и Рущиц, это и Дроздович, Чапский). То есть те люди, которые вложили часть себя в этот город, и он обрел этот образ, обрел этот дух.

В развитие идеи художественной интерпретации городского центра внес вклад каждый участник проекта «Мини-Минск».

Александр Шугало, архитектор:

Нашлись люди, которым было тоже интересно себя реализовать, попробовать. Таким образом появился наш художник Никита Шершнев, который, собственно, это все изобразил как в открытках, также и карта, то есть попытался нащупать, найти какой-то реальный художественный образ Троицкого предместья. Затем появилась наш скульптор Алла Савашевич, которая воплотила это в керамике, в дереве и сделала его уже более осязаемым.

Бережное отношение к архитектурному наследию позволяет минчанам сохранить атмосферу своего города, а также рассказать о ней с помощью незатейливых и понятных символов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Тамара Матыль, архитектор, специалист в области охраны историко-культурного наследия:

Это, собственно говоря, память наша и уважение к городу, к нашим предкам. Это очень важно.