Ангелина Василевская, победительница вокального конкурса «Берлинская жемчужина» в программе «УТРО» на СТВ

42 финалиста из 16 стран. Победа в столь престижном конкурсе. Как это удалось?

Ангелина Василевская, победительница вокального конкурса «Берлинская жемчужина»:

Я очень рада, я к этому готовилась два года. Я второй раз на жтом конкурсе. Первый раз я была в 2014 году. И заняла для Беларуси тоже первое, но не первое. Просто первое для Беларуси призовое. Это было четвёртое место и я поставила себе цель: вернуться. Я вернулась и заняла первое место.

Этот конкурс очень престижный. Он второй в Европе после взрослого и детского «Евровиденя». Но он не так знаменит, как «Евровидение» только потому, что он не транслируется. Он не телевизионный. Но там очень сильные конкуренты. И было очень сложно, тем более, что я участвовала в возрастной категории от 14 до 17 лет. А мне 14 только недавно наступило!

Обо мне отозвался директор и продюсер конкурса, что я им запомнилась, как девочка со своеобразным тембром и сложной техникой вокала.

Полная версия интервью – в видеоматериале.