День уличной музыки прошел в Литве

Мероприятие прошло 1 мая в 43 городах Литвы в четвертый раз. Автор идеи «День уличной музыки» артист и рок-музыкант Андрюс Мамонтовас считает, что «там, где звучит музыка, нет места злобе, ненависти, агрессии».

В столице Литвы музыка наполнила улицы Старого города: начинающие и профессиональные музыканты играли народную музыку, джаз, рок, авангард, фольклор на пешеходных улочках, бульварах, в арках и скверах. В Вильнюс приехали музыканты из поселков Литвы, воспитанники музыкальных школ и самоучки, а также музыканты из Польши. Когда после обеда пошел дождь, магазинчики Старого города, уличные кафе приняли музыкантов под свои козырьки и зонты. Народ, несмотря на дождь, танцевал под зонтами, пел, слушал музыку до вечера.

День уличной музыки стал традиционным для Литвы, хотя он проводился только четвертый год. В этот день на улицы городов выходят профессиональные музыканты и любители, а также те, кто недавно взял в руки гитару или флейту, другой инструмент. Среди участников – дети, школьники, молодежь и пожилые люди. Для них это почти невероятная возможность общения между собой и со слушателями, сообщает кореспондент БЕЛТА.