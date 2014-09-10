Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла-оперетты «Собака на сене» и актриса Александра Войцехович рассказали о премьере мюзикла

Вы открываете сезон мюзикла-оперетты «Собака на сене». Почему выбор пал именно на это произведение?

Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла «Собака на сене»:

Мы экспериментируем в рамках жанра. У нас есть мюзикл детектив, мюзикл-водевиль, и решили замахнуться на мюзикл-оперетту. Такого жанра не существует. Мы его придумали сами. Есть вечные бои между поклонниками оперетты и мюзикла. Они всё время спорят: что лучше - мюзикл или оперетта?

Как Вам далась подготовка и завершена ли она?

Александра Войцехович, актриса:

Не верится, что завтра уже премьера. Потому что всегда, когда премьера каждого спектакля, особенно за день, ощущение, что ничего не готово, всё сыро, ты ничего не помнишь, ничего не знаешь… Очень волнительно!

Какие сюрпризы ждут зрителей?

Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла «Собака на сене»:

Мы решили приблизить этот жанр к современности. Поэтому оперетта-мюзикл - это не случайно. Мы хотим привлечь молодого зрителя. Когда мы стали читать пьесу, выяснили, что это очень злободневно. Лопе де Вега четыреста лет назад написал о любви. Казалось бы: что было тогда и сейчас - ничего не изменилось. Очень тонкое, остроумное произведение. Несколько любовных треугольников. Особенно это актуально для молодёжи: проблема выбора, кого же выбрать… Очень весёлая, динамичная история. И что самое сложное для наших артистах - она в стихах. Нашей задачей было эти стихи приблизить так, чтобы эти стихи выглядели так, как будто мы говорим в жизни. Я вчера даже созванивалась с художником по костюмам, и понимаю, что что-то не то. Говорю: «А почему это ты мне стихами отвечаешь?».

Почему именно мюзикл? Почему вы выбрали для себя такой жанр? Чем мюзикл может быть интересен?

Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла «Собака на сене»:

Этот жанр нас объединил для создания своего театра. Мюзикла. Где мы решили провести эксперимент с этим жанром. У зрителя есть мнение о мюзикле, что это кордебалет – девочки, пение… И больше ничего. А это жанр, особенно на Бродвее или в Лондоне, развился настолько, что есть социальные мюзиклы, есть мюзиклы без хореографа.

Расскажите о команде мюзикла? Вы привлекаете молодёжь в основном? Это ваша «фишка»?

Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла «Собака на сене»:

В первую очередь – это дать возможность молодым артистам раскрыться, потому что театр создавался случайно. У нас сложилась дружба с Геннадием Гладковым. Он часто приезжал в Минск. Мы с музыкальным театром поставили три спектакля на его произведения. Мюзикл для детей «Приключения бременских музыкантов», балет «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». Мы поставили три спектакля, но музыкальный театр большой, в нем очень много разных течений

Куда приходить смотреть примьеру?

Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик мюзикла «Собака на сене»:

Дворец культуры Профсоюзов. В 19.00. Если кто-то не сможет попасть завтра, приходите 20, 27 октября. В течении сезона каждый месяц мы будем играть этот мюзикл.