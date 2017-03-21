Прямой эфир

Аляксандр Васько, акцёр: Тэатр лялек – мастацтва каманднае!

21 марта 2017 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Больш за 40 гадоў Аляксандр гуляе з лялькамі. Кажа: “У дзяцінстве не было часу”, таму запоўніў прабел – выканаў каля стоні роляў.

Першапачаткаова ён працаваў драматычным артыстам. Сябар Віктар Мамаеў угаварыў паступаць яго за кампанію на спецыяльнасць “Акцёр тэатра лялек”.

Зараз Аляксандор служыць у лялечным тэатры, а Віктар – у Купалаўскім. Такім чынам, усё атрымалася наадварот.

Дзеля дакладнага пападання ў вобраз, лялячнік павінен пераймаць міміку персанажа, змяняць голас. Адначасова трэба кіраваць вачыма, вуснамі, рукамі і нагамі цацкі.


 

# Культура # Театр # Фотофакт # Александр Васько

Другие новости рубрики

Все новости
Молодые голоса белорусских поэтов: лауреаты премии Союза писателей Беларуси «Открытие года»
21 марта 2017 08:42

Молодые голоса белорусских поэтов: лауреаты премии Союза писателей Беларуси «Открытие года»

«Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе»: исторические представления будут проходить у минской Ратуши по субботам
21 марта 2017 07:08

«Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе»: исторические представления будут проходить у минской Ратуши по субботам

В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине
21 марта 2017 06:18

В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине