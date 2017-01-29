Александр Тиханович: человек, который умел любить всем сердцем

Новости Беларуси. На неделе Беларусь понесла невосполнимую утрату. Не стало Александра Тихановича. Не только народного артиста, музыканта, автора, исполнителя, но и просто открытого искреннего доброго человека. Он был оптимистом по жизни. И несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену, участвовал в музыкальных программах.

В советское время Тиханович был одним из самых популярных артистов. Однажды Минздрав СССР прислал ему и его бессменной спутнице Ядвиге Поплавской благодарность за повышение рождаемости в стране. Это произошло после песни «Я у бабушки живу».

В независимой Беларуси Александр Тиханович стал одним из создателей новой эстрады. Поддерживал молодых исполнителей, организовывал конкурсы. Народный артист – давний друг телеканала СТВ. В 2005 году он основал телепроект «Звездный дилижанс».

Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича направил глава государства Александр Лукашенко. 29 января к продюсерскому центру Тихановича и Поплавской минчане весь день приносили цветы.

Это одно из последний выступлений Александра Тихановича на СТВ. За несколько часов до Нового, и своего последнего, года он все еще полон планов. Рассказывает о рубиновой свадьбе со своей Ядей, Ордене Франциска Скорины, новом альбоме и гастролях в Канаду.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Любви и счастья, здоровья, мира, милости Божьей, процветания.

Они никогда не умел быть фальшивым. Его душа всегда была наизнанку. От того и не считал себя звездой. Он был по-настоящему народный артист, наш – Александр Тиханович.

Сергей Довгаль, близкий друг Александра Тихановича:

Написал вчера мне письмо. Я так уже понял, что это было письмо прощания со мной. «Дорогой Серега. Слава Боженьке, он со мной. Я молюсь, пытаюсь сражаться. В руках господних моя жизнь. И как Боженька сделает, так и будет правильно. Обнимаю тебя крепко».

Музыкальная карьера тогда еще совсем молодого Саши неожиданно начинается в Минском суворовском. Именно здесь он впервые прикасается к музыке и не отпустит ее уже никогда.

А вот свою музу находит в легендарных «Верасах». Именно здесь Саша встречает свою Ядю, чтобы долгие годы идти вместе по жизни, и обязательно с песней.

Этот звездный дуэт гремит на весь Советский Союз. Со своими «Верасами» они едут в Москву на всесоюзный конкурс эстрады, чтобы подвинуть саму Пугачеву. Им аплодируют в Финляндии и Болгарии, своими их считают во всех уголках необъятной страны.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

Он всегда улыбался, его все любили, все знали. Был невероятно обаятельный. И он таким и останется.

Он всегда спешил на помощь, ничего не ожидая взамен. Это был невероятно открытый человек. Уже через минуту после знакомства казалось, что он твой лучший друг.

Александр Солодуха, певец:

К сожалению, так устроен мир, что рано или поздно люди уходят на небеса. Но очень трудно осознавать именно в те секунды, те минуты, когда это узнаешь. Особенно об уходе тех людей, которые ярко светят.

На тогда еще молодой телеканал СТВ Александр Тиханович приходит в 2002 году. Его «Хит-момент» сразу становится настоящим хитом на белорусском телевидении.

А его «Звездный дилижанс» – это наша первая «Фабрика звезд». Именно он дает старт успешной карьере многих известных исполнителей. На первой белорусской «Телевершине» его называют лучшим проектом года.

Искуи Абалян, певица:

Мы последний раз виделись на съемках новогоднего проекта. Мы встретились, приобнялись слегка. И он меня все равно так взял, притянул: «Слушай, последний анекдот». Было ощущение, что не хотел отпускать, хотелось ему пообщаться больше.

Александр Тиханович – большой друг телеканала СТВ. Не один музыкальный проект не обходится без него. Несколько лет он постоянный ведущий «Золотой коллекции белорусской песни».

А это его последняя съемка на СТВ. Буквально месяц назад с верой, что в новом году все будет хорошо.

С Александром Тихановичем ушла целая эпоха искусства, и не только белорусского. Этого невероятно светлого человека сегодня вспоминают все. И коллеги, и поклонники.

Барии Алибасов:

Умер прекрасный певец, любимец советского народа Александр Тиханович. Как жаль, ведь он еще так молод.

Лолита Милявская:

Не могу представить, как сейчас Ядя. Всю жизнь вместе с Сашей. И вряд ли кто-то может представить.

Николай Басков:

Соболезную родным, близким, поклонникам и музыкальной истории, в которой теперь нет Александра Тихановича.

Таисия Повалий:

Сашенька, ты был всегда таким веселым, жизнерадостным. От тебя исходило столько энергии и тепла. И ты навсегда останешься таким в моем сердце. Светлая память.

Любите друг друга – вечный и неизменный рецепт от Александра Тихановича. Это он говорил всем и всегда. И даже если бы он не умел петь, его любили бы за его огромное сердце.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Он был очень энергичный, деятельный человек. Он был человек-двигатель. Он везде успевал, и пошутить. Брался за все.

А еще он был глубоко верующим человеком. И всегда искал свою дорогу к Богу.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Я и раньше получал от него сообщения с просьбой помолиться. То ли перед началом дела, концерта, то ли в болезни. Вчера утром прислал мне смс: «Простите меня за все».

Его знали во всех уголках мира, а он бесконечно любил свой Минск. В самом сердце города он вырос. Здесь же перестало биться его сердце. Глубокой зимней ночью, когда над его Минском падал снег.

В понедельник, 30 января, в 20.15 на телеканале СТВ смотрите программу, посвященную памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича, «Жизнь – прекрасный миг».

Весь коллектив телекомпании «Столичное телевидение», с которой долгие годы сотрудничал Александр Тиханович, выражает соболезнования родным и близким артиста.