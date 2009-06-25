Александр Лукашенко вручает Государственные премии и награды

Среди лауреатов работники агропромышленного комплекса, медики и педагоги, деятели культуры и искусства, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.

Так, премии в области науки и техники присуждены трем авторским коллективам за разработанные технологии в горнодобывающей промышленности. Также награждены создатели зерно-уборочных комбайнов семейства "Полесье".



В области литературы, искусства и архитектуры лауреатами стали авторы живописных произведений для зала торжественных заседаний Гомельского дворцово-паркового ансамбля.



А за оригинальную архитектуру здания Национальной библиотеки Беларуси награждены Михаил Виноградов, Виктор Крамаренко, Людмила Шохина.



Лауреатом премии стал также поэт Михаил Башлаков за книги «Нетры» и «Палынь. Чарнобыль».