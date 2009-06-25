Прямой эфир

Александр Лукашенко вручает Государственные премии и награды

25 июня 2009 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Среди лауреатов работники агропромышленного комплекса, медики и педагоги, деятели культуры и искусства, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел.
Так, премии в области науки и техники присуждены трем авторским коллективам за разработанные технологии в горнодобывающей промышленности. Также награждены создатели зерно-уборочных комбайнов семейства "Полесье".

В области литературы, искусства и архитектуры лауреатами стали авторы живописных произведений для зала торжественных заседаний Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

А за оригинальную архитектуру здания Национальной библиотеки Беларуси награждены Михаил Виноградов, Виктор Крамаренко, Людмила Шохина.

Лауреатом премии стал также поэт Михаил Башлаков за книги «Нетры» и «Палынь. Чарнобыль».
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
25 июня 2009 09:10

Что за ленточки раздают минчанам?

25 июня 2009 09:09

Память о берлинских евреях, погибших в Минском гетто

Куда пойти: музеи и выставки Минска (ФОТО+ВИДЕО)
24 июня 2009 11:17

Куда пойти: музеи и выставки Минска (ФОТО+ВИДЕО)