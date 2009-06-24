Куда пойти: музеи и выставки Минска (ФОТО+ВИДЕО)

Обзор столичных музеев и экспозиций.

В Национальном художественном музее проходит выставка «Традиционное искусство Кореи». На протяжении тысячелетней истории Корея смогла создать неповторимую культуру. Среди образцов корейского искусства, представленных на выставке – произведения буддийской живописи и скульптуры, посуда и украшения. Кроме того, на выставке представлен первый в мире разборный металлический шрифт и оттиски старинной корейской азбуки. А изысканные формы корейских керамических изделий позволяют им называться произведениями искусства даже в самом Китае – стране, где культура изготовления керамики занимает особое место. Итак, «Традиционное искусство Кореи» - в Национальном художественном музее Беларуси.

Тем, кто желает с пользой провести выходной день, советуем отправиться в Национальный музей истории и культуры Беларуси, где одна из постоянных экспозиций расскажет вам об истории родной страны. Собранные здесь экспонаты рассказывают об истории Беларуси со времен каменного века. Наконечники древних копий и таинственные идолы первобытных людей, средневековые арбалеты и доспехи наших далеких предков — в экспозиции собрано огромное количество уникальных предметов. А опытные сотрудники превратят экскурсию в увлекательное приключение.

В галерее «Ла-Сандр арт» вы можете отведать «Живописный коктейль», составленный из работ современных белорусских художников.

Национальный музей истории и культуры Беларуси раскрывает своим гостям тайны геральдики и семейного портрета.

А для малышей в Центральной детской библиотеке имени Островского открыта интерактивная выставка «Карлсон на крыше».